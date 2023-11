In der Metalltechnischen Industrie ist am Montag auch der sechste Verhandlungstermin ohne Ergebnis verstrichen. Ab Dienstag wird tageweise gestreikt

11,6 Prozent gibt's bis dato nur auf dem Papier der Arbeitnehmer-Chefverhandler Reinhold Binder (links; Gewerkschaft Proge) und Karl Dürtscher (GPA). Entsprechend grimmig war die Stimmung. APA/HELMUT FOHRINGER

Zumindest mangelnde Verhandlungsbereitschaft kann der Gewerkschaft nicht mehr unterstellt werden. Von 11 bis 21:30 Uhr haben die Sozialpartner um einen Lohnabschluss für die rund 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie gerungen.

Um 22 Uhr kam es dann aber wie angedroht: Die Verhandlungen wurden abgebrochen. Am Dienstag beginnen im Morgengrauen die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen mit Arbeitsniederlegungen.

Die im Leopold-Maderthaner-Saal der Wirtschaftskammer versammelten Betriebsräte wirkten zermürbt, enttäuscht – und kampfbereit, als Metallgewerkschaftschef Reinhold Binder und Karl Dürtscher von der GPA verkündeten: Bis Freitag werden in mehr als 200 Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenindustrie eintägige Streiks durchgeführt.

Die gebotenen 2,7 Prozent Lohnerhöhung plus einem dauerhaften Sockelbetrag von 130 Euro ergäben ein Plus von sechs Prozent, das um eine Einmalzahlung von 1200 Euro erhöht wird. Gibt es den nächsten Tagen auch bei den Verhandlungen in der Kfz-, Gießerei-, Bergbau- und Stahlindustrie keine Bewegung, würden die Streiks auf alle Branchen der Metallindustrie ausgedehnt, kündigten die gewerkschaftlichen Chefverhandler an. (Luise Ungerboeck, 13.11.2023)