Die gemeinnützige Erste Stiftung, Hauptaktionärin der Erste Group, investiert in den Medienfonds Pluralis. Pluralis beteiligt sich an Medien in Zentral- und Osteuropa, um ihre unabhängige Berichterstattung abzusichern, damit sie nicht etwa unter die Kontrolle regierungsnaher Investoren kommen. Die slowakische Tageszeitung Sme und die polnische Rzeczpospolita sind solche Investments in Pressefreiheit. Bei einer Diskussion über Pluralis in Wien am Montagabend sagte STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner, die Pluralis könne sich darauf einstellen, auch Österreich auf die Liste ihrer Einsatzgebiete setzen zu müssen.

Boris Marte, CEO der Erste Stiftung, und STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner (re.) Montagabend bei einer Diskussion über Pluralis. Erste Stiftung / eSeL.at - Joanna Pianka

Drehbuch von Autokraten

Erst wenige Minuten vor der Diskussion in Wien erreichte Sme-Chefredakteurin Beata Balogová die Ankündigung des erneut zum Ministerpräsidenten gewählten Linkspopulisten Robert Fico, die Akkreditierungen ihrer Journalistinnen und Journalisten zu überprüfen. Sie seien "nicht willkommen" bei Regierungsstellen. Fico folge dem Drehbuch von Autokraten wie Ungarns Premier Viktor Orbán, sagte Balogová. Er habe Sme schon als Handlangerin und "Prostituierte" von Investor George Soros attackiert, der ebenfalls Pluralis unterstützte. Nun, da Fico aus der Position des Premier russische Propaganda verbreite, rechnet sie mit einer neuen Welle von Onlineattacken auf ihr Medium und sie selbst, sagte Balogová.

"Es braucht Eigentümer, die sich nicht von politischem Druck beeindrucken oder einschüchtern lassen", sagt die slowakische Journalistin. Sie hat Erfahrung mit Investoren, deren Druck auf die Berichterstattung erst durch die Beteiligung von Pluralis ein Ende gefunden habe.

Kickl an den Hebeln

Als Hebel gegen regierungskritische Medien werden auch Werbebuchungen öffentlicher oder regierungsnaher Stellen eingesetzt. Das Prinzip beobachtet STANDARD-Herausgeber Bronner auch in Österreich. Weit mehr Mittel als über formelle Medienförderungen gingen als öffentliche Werbebuchungen an Medien: "Ministerien investieren wie verrückt in Medien, die die jeweiligen Minister unterstützen."

Appelle, diese Buchungen zu regulieren, verhallten: "Solange eine Partei oder ein Politiker diese Möglichkeit zum eigenen Vorteil nutzen kann, denken sie nicht daran, dass einmal andere an diesen Hebeln sitzen können." Nach der Nationalratswahl 2024 könnte "ein enger Freund von Viktor Orbán" – gemeint: FPÖ-Chef Herbert Kickl – Österreichs Bundeskanzler werden und dann öffentliche Werbegelder ganz gezielt für Medien einsetzen, die ihn unterstützen – "und andere nicht".

Öffentliche Aufgabe

Politische Begehrlichkeiten stoßen auch in Österreich auf eine wirtschaftlich existenziell gefährdete Medienbranche: Werbegelder, die Inhalte finanzierten, gehen großteils an internationale Digitalkonzerne. Die Bereitschaft, für digitale News zu bezahlen, wächst nur langsam. Als Bronner 1970 Profil und Trend gründete und 1988 den STANDARD, "gab es ein funktionierendes Geschäftsmodell für Medien und Journalismus". Dieses Geschäftsmodell schwinde zusehends; die Branche stehe vor der Frage, "wie man in zehn Jahren Qualitätsjournalismus finanzieren kann".

Es gäbe die europäische Filmindustrie nicht mehr, wenn Regierungen sich nicht dazu bekannt hätten und öffentliche Mittel bereitstellen würden, um eigenständigen und inhaltlich unabhängigen europäischen Film zu ermöglichen, sagte Bronner. Journalismus sei ein öffentliches Gut, eine öffentliche Aufgabe: "Wir müssen zu einem neuen Modell der Finanzierung von Medien und Journalismus kommen, sonst gibt es diese zentrale Säule der Demokratie nicht mehr."

APA-Geschäftsführer Clemens Pig sieht in Österreich genügend Information über die Bedrohungslage der Medien, aber wenig Bewusstsein dafür. Eine öffentliche Finanzierung von Medien bereitet ihm Sorge wegen politischer Begehrlichkeiten, die er zuspitzt zum Szenario, dass "der Bundeskanzler uns sagen will, wer Chefredakteur werden soll". Öffentliche Stellen und insbesondere die EU könnten gemeinsame Infrastruktur für Medien finanzieren helfen. Aber auch über die Finanzierung müssten die Medien weiterhin wesentlich auf ihre Userinnen und User setzen, mit Produkten, für die sie zu zahlen bereit sind.

100 Millionen Euro

Pluralis hat derzeit knapp mehr als 50 Millionen Euro Kapital für Beteiligungen an Medien eingesammelt, deren Unabhängigkeit bedroht ist. 2,5 Millionen davon steuert die Erste Stiftung bei. Ziel ist ein Volumen von 100 Millionen Euro, berichtete Patrice Schneider, Generalsekretär von Pluralis und Chief Strategy Officer des New Yorker Media Investment Development Fund, bei der Veranstaltung.

Boris Marte, Chief Executive Officer der Erste Stiftung, appelliert an potenzielle weitere Investoren in die Initiative: "Sie können sich natürlich auch ihr 57. Apartment kaufen. Aber Sie müssen sich im Klaren sein, dass es hier um die Bewahrung von demokratischen Werten geht, die Generationen vor uns noch mit ihrem Leben erkämpft haben. Wenn wir sie verlieren, werden Sie auch mit ihrem 57. Apartment nicht mehr mit dieser Gesellschaft glücklich sein können. Wir können mit diesen Beteiligungen, mit der Unterstützung des Managements unabhängigen Journalismus sichern." (Harald Fidler, 14.11.2023)