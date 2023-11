Regisseurin Andrea Eder erzählt in "Kreuz und quer" über den Alltag auf der Intensivstation im Wiener AKH, 22.35 Uhr in ORF 2. ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Das Geschäft mit der Trauer – Bestatter unter Druck In Deutschland sind die meisten Bestattungsinstitute noch in Familienhand. Oft in der dritten oder vierten Generation – aber nicht selten fehlt der Nachfolger. Das macht sie interessant für Investoren und Start-ups, die in der Branche verstärkt auf Einkaufstour gehen. Bis 20.15, Arte

20.15 GEFÜHLIG

Drei Schritte zu Dir (USA 2019, Justin Baldoni) Die Jugendlichen Stella und Will lernen sich im Krankenhaus kennen und verlieben sich. Sie sind an der Erbkrankheit Mukoviszidose erkrankt und dürfen sich aufgrund der Infektionsgefahr nur auf vier Schritte Entfernung nähern. Mit Haley Lu Richardson und Cole Sprouse. Bis 22.30, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Universum:_Vietnams tropischer Süden – Im Reich des Wassers Der Vietnamkrieg forderte nicht nur Millionen Opfer in der Bevölkerung, auch weite Teile der Naturlandschaften im Süden wurden zerstört. Pflanzen und Tiere haben sich ihr Reich jedoch zurückerobert. Dort, wo es die Zivilisation zugelassen hat. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Droht ein Machtkampf zwischen Gesundheitsminister und Ärztekammer? Zu Gast ist Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher. Außerdem:_Debatte über das binäre Geschlechtersystem. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Eternal Spring – Chinas gehacktes Staats-TV Die Falun-Gong-Bewegung wurde Anfang der 90er-Jahre in China gegründet. Mit der wachsenden Zahl an Praktizierenden sah die Regierung in Falun Gong eine Bedrohung. Mitglieder werden verhaftet, Zwangsarbeit und Folter ausgesetzt. 2002 startet eine Falun-Gong-Gruppe einen Hackerangriff auf das Staatsfernsehen. Bis 23.15, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast sind heute Schauspielerin und Sängerin Maria Bill und Regisseurin Jessica Hausner mit Sänger Markus Binder. Bis 22.50, ORF 1

22.20 WESTERN

Rio Lobo (USA 1970, Howard Hawks) Am Beginn ein lyrisches Gitarrenspiel über dem Vorspann, es folgt der Witz des Professionalismus in seiner schönsten Form: Südstaatler schmieren Eisenbahnschienen mit Schmierseife ein, Hornissen landen in Zugwagons, John Wayne muss sich der Konföderierten annehmen. Zerrissenes, eigentümlich unfertiges Werk. Bis 00.25, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Zwischen Leben und Tod – Alltag auf der Intensivstation Was bewegt eine Intensivmedizinerin und ihr Team im Wiener AKH, was lässt verzweifeln, was hoffen? Wie gehen diese medizinisch so machtvollen Menschen mit der Endlichkeit des Lebens um, und was bedeutet es, einen Patienten "zu verlieren"? Andrea Eder hat mit ihnen gesprochen. Um 23.10 folgt Hauptsach’ gsund! Tobias Dörr fragt, ob Gesundheit tatsächlich die "Hauptsache" ist. Bis 23.50, ORF 2