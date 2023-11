Götter in Weiß? Ärztevertreter hätten in Österreich zu viel Einfluss, glaubt der Gesundheitsminister und will den Einfluss nun begrenzen. Mareen Fischinger via www.imago-

Die Ärztekammer hat ihre Arsenale vorsorglich aufmunitioniert. Allein die Wiener Standesvertreter wollen fünf Millionen Euro für Kampagnen und andere Kampfmaßnahmen lockermachen. Denn was an Regierungsplänen zur Gesundheitsreform durchgesickert ist, klingt in ihren Ohren höchst bedrohlich.

Aus der Luft gegriffen war der Alarmismus nicht. Denn tatsächlich droht die Kammer beträchtlichen Einfluss zu verlieren: Das lässt sich aus einem Reformentwurf schließen, über den die APA berichtet.

Wie berichtet ist ein zentrales Ziel, dass künftig mehr Patienten ambulant behandelt werden, statt im teureren Spital zu landen. Dies soll durch den raschen flächendeckenden Ausbau von Primärversorgungseinheiten (PVE) sowie durch die Entwicklung ambulanter Fachversorgungsstrukturen gelingen. Dazu gibt es laut dem Papier – Stand 9. Oktober 2023 – Planungsvorgaben bis auf die Bezirksebene hinunter.

Ruf der Blockierer

Doch die Ärztekammer genießt bis dato weitreichende Mitbestimmungsrechte – und gilt nach Ansicht von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und der für den Bereich der niedergelassen Ärzte zuständigen Gesundheitskasse (ÖGK) als Hindernis. Denn der Ausbau alternativer Versorgungsangebote deckt sich nicht zwangsläufig mit den Interessen der vertretenen Klientel. Manch niedergelassener Mediziner bleibt lieber Einzelkämpfer und wünscht sich keine neue Konkurrenz.

Der Entwurf schraubt diesen Einfluss zurück. Die Zulassung selbstständiger Ambulatorien braucht künftig nicht mehr in jedem Fall die Zustimmung der Kammer – etwa dann, wenn mindestens drei Ärztestellen in einer Region zweimal erfolglos ausgeschrieben wurden. Die Standesvertreter dürfen nur noch Stellungnahmen abgeben. Bei Gruppenpraxen-Zulassungen – auch bei jenen von Zahnärzten – entfallen ebenfalls langwierige Vergabeverfahren.

Kampfansage an das Veto

Aufgeweicht wird das Vetorecht auch bei der Erstellung der Stellenpläne, also der Frage, wo im Land welche Arztpraxen, Gruppenpraxen und PVEs eingerichtet werden. Kommt es hier innerhalb von sechs Monaten zu keiner Einigung, kann die Kasse ohne Kammermitsprache selbst entscheiden.

Die Gesamtverträge, die das Verhältnis zwischen freiberuflich tätigen Ärzten und den Krankenversicherungen regeln, werden weiter zwischen den Trägern und der Ärztekammer abgeschlossen. Allerdings: Kommt kein Gesamtvertrag zustande, können künftig auch Einzelverträge mit den Ärzten abgeschlossen werden.

Sauer stößt den Kämmerern auch auf, dass Ärzte künftig nicht mehr ein bestimmtes Arzneimittel, sondern nur mehr einen Wirkstoff verschreiben sollen. Apotheken könnten dann einfacher auf andere Präparate ausweichen und Lieferengpässe umgehen, hofft der Gesundheitsminister. Den Apotheken soll dabei vorgeschrieben werden, bei der Auswahl der Heilmittel nach wirtschaftlichen Kriterien vorzugehen. Patienten hätten dann nicht mehr die Garantie, das für sie beste Medikament zu erhalten, hält die Kammer entgegen.

Für die Bewertung des Einsatzes hochpreisiger und spezialisierter Arzneispezialitäten kommt – wie vom STANDARD berichtet – ein bundesweit einheitlicher Bewertungsprozess ("Bewertungsboard") zum Einsatz.

Verpflichtung zu E-Card und Elga

Ab 2026 sollen auch Wahlärzte verpflichtet sein, die E-Card und die Elektronische Gesundheitsakte (Elga) zu nutzen. Außerdem werden Ärzte zur Diagnose- und Leistungscodierung verpflichtet, wovon sich die Politik wichtige Erkenntnisse für die Planung des Gesundheitssystems erhofft.

All das will die türkis-grüne Regierung in den nächsten Tagen endgültig fixieren und spätestens kommende Woche im Ministerrat beschließen, die Regierungsvorlage soll in der nächstwöchigen Session des Nationalrats eingebracht werden. Der Beschluss des Pakets könnte dann im Dezember fallen.

Auf das sonst übliche parlamentarische Begutachtungsverfahren will das Gesundheitsministerium verzichten, schließlich seien ohnehin alle Systempartner eingebunden gewesen. Die Ärztekammer sieht das freilich entschieden anders. (Gerald John, APA, 14.11.2023)