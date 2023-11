Dass die Verhandlungen der Metalltechnischen Industrie heuer nicht leicht werden würden, war schon vor der ersten Runde im Oktober klar. Doch auch nach sechs Runden, in denen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgetauscht haben, ist man noch weit voneinander entfernt. Nach Protestkundgebungen folgen nun erste Streiks. Was man jetzt wissen muss.

11,6 Prozent haben die Arbeitnehmer gefordert, ein Paket aus Lohnerhöhung und Einmalzahlungen liegt auf dem Tisch. Das ist den Gewerkschaften zu wenig. Nach ersten Protesten kommt es nur zu eintägigen Streiks.

Frage: Wie hoch war das Angebot, mit dem die Arbeitnehmer in die Verhandlungen gegangen sind?

Antwort: 11,6 Prozent waren die erste Forderung. Die Arbeitgeber haben das als Fantasie abgetan.

Frage: Aber es geht doch darum, die Inflation des Vorjahrs auszugleichen, die noch viel höher war als heuer ...

Antwort: Das stimmt. Aber mittlerweile haben sich die Bedingungen geändert. Die Wirtschaft ist durch die Zinserhöhungen erlahmt, vor allem die Industrie leidet unter den gestiegenen Kosten. Jetzt noch die Lohnkosten deutlich zu erhöhen sei unverantwortlich – so lautet das Argument der Arbeitgeber. Auch weil ihre Auftragsbücher weit nicht mehr so voll sind wie noch vor einigen Monaten. Man könne nur verteilen, was auch verdient wird. Und da schaue es im rezessiven Umfeld eher schlecht aus.

Frage: Wir hoch ist denn nun das Angebot der Arbeitgeber?

Antwort: Die Arbeitgeber haben eine Kombination angeboten, die so aussieht: 2,7 Prozent Lohnerhöhung plus einen dauerhaften Sockelbetrag von 130 Euro – das ergäbe ein Plus von sechs Prozent, das um eine Einmalzahlung von 1200 Euro erhöht würde. Die Arbeitnehmer haben das als in Summe zu geringes Paket abgelehnt.

Frage: Nun wird also gestreikt. Was ist hier zu erwarten?

Antwort: Der Gewerkschaft geht es mit ihren Maßnahmen darum, den Druck in den Verhandlungen zu erhöhen. Nach Betriebsversammlungen und ersten Protestkundgebungen in der Vorwoche wird nun gestreikt. In rund 200 Betrieben haben sich Streikkomitees gebildet. Bis zum 17. November soll es in diesen Betrieben vorerst eintägige Arbeitsniederlegungen geben. Die ersten Arbeitsniederlegungen haben am Dienstagmorgen begonnen.

Frage: Die Branche der "Metaller" ist groß. Warum sind die Verhandlungen so kompliziert?

Antwort: Die unter "Metaller" zusammengefassten Betriebe sind in sechs Branchenverbände gegliedert. Sie alle sind naturgemäß unterschiedlich groß und haben eine unterschiedliche Finanzkraft. Zu dieser Berufsgruppe gehören der große Stahlerzeuger Voest, aber auch kleine Schlüssel-Meister. Sie alle bildeten bis vor zwölf Jahren eine Kollektivvertragsgemeinschaft, die Löhne und Gehälter für die rund 130.000 Beschäftigten wurden in einem Aufwasch verhandelt.

Frage: Warum ist das jetzt nicht mehr so?

Antwort: Weil 2011 die Arbeitgeber-Fachverbände in der Wirtschaftskammer diese Runde aufgekündigt haben. Seither verhandelt jeder Branchenverband getrennt. Die beabsichtigte Differenzierung nach Branchen stellte sich jedoch nicht ein, denn das Gegenüber in den Verhandlungen blieb das gleiche: die Gewerkschaften Pro-Ge (ehemals Metall) und GPA. Die Termine sind seither zwar gestaffelt, aber sobald der größte Fachverband, die in der Metalltechnischen Industrie vereinte Maschinen- und Metallwarenindustrie, einen Abschluss fixiert hat, schließen von Bergbau/Stahl über Aluhersteller bis hin zu Gas-Wärme-Erzeugern alle auf gleicher Höhe ab. Die Last für die unterschiedlichen Unternehmen in der Branche ist also immer gleich groß – nur die Finanzkraft der Unternehmen bzw. die Auftragslage eben nicht.

Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Antwort: Nach den ersten Streiktagen wird wohl ein weiterer Verhandlungstermin bekanntgegeben werden. Es kann dann bereits zu einem Abschluss kommen. Es kann aber sein, dass auch diese Runde wieder ohne Ergebnis abgebrochen wird und es dann zu mehrtätigen Streiks kommt. (bpf, 14.11.2023)