Beim steirischen Leiterplattenhersteller AT&S kündigt sich ein Sesselrücken im Aktionskreis an. Die österreichische Staatsholding Öbag plant offenbar den Einstieg bei dem in Leoben ansässigen Technologiekonzern mit einer Sperrminorität über eine Kapitalerhöhung, geht aus einer Mitteilung von AT&S von Mittwochabend hervor. Darin heißt es: AT&S führe Verhandlungen mit der Österreichische Beteiligungs AG (Öbag) betreffend eine mögliche Zeichnung durch diese bei den möglichen Kapitalmaßnahmen. Nach dem derzeitigen Verhandlungsstand gehe es dabei um eine Beteiligung von zumindest 25 Prozent plus eine Aktie, also eine Sperrminorität.

Die Staatsholding Öbag will anscheinend beim Leiterplattenerzeuger AT&S, zu sehen das neue Werk von AT&S in Leoben, einsteigen. APA/INGRID KORNBERGER

An der Wiener Börse ist AT&S etwa 1,1 Milliarden Euro wert. Es dürfte sich also um einen Deal mit einem Volumen von zumindest einer Viertelmilliarde Euro handeln, so er zustande kommt. Weder die Öbag noch AT&S wollten den möglichen Einstieg kommentieren auf Anfrage des "Kurier", der zuerst über die Pläne berichtete. Größte Aktionäre des Leiterplattenerzeugers sind derzeit die Privatstiftungen des ehemalige Finanzministers und Aufsichtsratschefs Hannes Androsch mit 17,6 Prozent und Willi Dörflinger mit 18,1 Prozent. Der Rest befindet sich in Streubesitz. Die Öbag könnte durch diese Transaktion also zum größten Einzelaktionär aufsteigen.

Strategischer Einstieg

Hintergrund dürfte die seit 2019 für die Öbag bestehende Möglichkeit sein, sich mit Minderheitsbeteiligungen bei standortrelevanten Unternehmen wie AT&S, einem der wenigen an der Wiener Börse gelisteten heimischen Technologiekonzerne, zu beteiligen. Dadurch soll erschwert werden, dass diese Konzerne unter ausländische Kontrolle geraten. Öbag-Chefin Edith Hlawati hat bereits im Vorjahre betont, dass strategische Beteiligungen vor allem im High-Tech-Bereich zu den künftigen Aufgaben der Staatsholding zählten. Demnach sei die "Kriegskassa" damals mit rund einer Milliarde Euro gefüllt gewesen.

Es könnten im Zuge der möglichen Kapitalmaßnahmen noch weitere Eigentümer an Bord gelangen. Insgesamt erwägt AT&S "das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage zu erhöhen und möglicherweise weitere Kapitalmaßnahmen umzusetzen, wobei das Gesamtvolumen dieser möglichen Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der AT&S betragen kann". Die Details dieser Maßnahmen seien noch festzulegen. Der Vorstand habe zudem beschlossen, Gespräche mit potentiellen anderen neuen Investoren über einen möglichen Einstieg bei den Steirern aufzunehmen.

AT&S verfügt über österreichische Produktionsstandorte in Leoben und Fehring sowie Werken in Indien, China und Korea. Eine neue High-End-Produktionsstätte wird derzeit in Malaysia errichtet, in Leoben ein Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion gebaut. Angesichts eines "volatilen Marktumfelds" hat AT&S in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2023/24 mit 814 Millionen Euro um 24 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn verringerte sich dabei um mehr als die Hälfte auf 82 Millionen Euro. Das Unternehmen hat etwa 14.000 Beschäftigte. (Alexander Hahn, 14.11.2024)