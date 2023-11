In nur sieben Minuten soll man mit den fliegenden Elektrotaxis vom Flughafen JFK in die Innenstadt kommen. Gebucht wird über eine App

New York – Kommerzielle Lufttaxis von Joby Aviation sollen künftig Passagiere in sieben Minuten emissionsfrei vom New Yorker Flughafen JFK in die Innenstadt von Manhattan bringen. Das elektrische Flugtaxi könne sich in rund fünf Minuten aufladen, während die Passagiere aus- und einsteigen, sagte Konzernchef JoeBen Bevirt am Sonntag bei einem Demonstrationsflug in New York. Die Passagiere sollen den Flug wie bei einer Mitfahr-App buchen. Der kommerzielle Betrieb soll 2025 starten.

Sieht irgendwie aus wie eine überdimensionale Drohne, das neue elektrische Flugtaxi, das 2025 seinen Dienst zwischen New Yorker Flughafen und Innenstadt aufnehmen soll. AP/Eric Adams

Aktuell befindet sich das Unternehmen in der dritten von fünf Zertifizierungsphasen bei der Federal Aviation Administration (FAA). Das mit sechs schwenkbaren Propellern und einer kleinen Tragfläche ausgestattete Kleinflugzeug kann wie ein Helikopter vertikal starten und landen. Start- und Landeort in der Innenstadt soll der Heliport an der Südspitze Manhattans sein. Das Fluggerät, das Geschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern erreichen kann, bietet einem Piloten und vier Passagieren Platz. (APA, Reuters, 14.11.2023)