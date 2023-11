Jakob Pöltl unter dem Korb. IMAGO/Zou Zheng

Toronto - Die Toronto Raptors haben am Montag (Ortszeit) einen sensationellen Comeback-Sieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Die Kanadier bezwangen vor eigenem Publikum die Washington Wizards 111:107, nachdem sie bereits 48:71 (27. Minute) zurückgelegen waren. Pascal Siakam ragte mit 39 Punkten heraus. Jakob Pöltl war mit 13 Zählern, sechs Rebounds und fünf Assists in 24:10 Minuten auf dem Parkett beteiligt.

7:6 hatten die Raptors nach zwei Minuten geführt, das nächste Mal wieder mit 109:107 bei noch 7,6 Sekunden Restspielzeit. Toronto beendete die Partie letztlich mit einem 21:1-Run, 7:25 Minuten vor Schluss hatten die Wizards noch auf 106:90 aus ihrer Sicht gestellt. Eines der größten Comebacks in der Club-Geschichte bedeutete den fünften Sieg im zehnten Spiel der regulären NBA-Saison für die Kanadier.

Siakam, der allein im dritten Viertel 22 seiner 39 Punkte erzielt hatte, verbuchte als "Man of the Match" auch elf Rebounds, sieben Assists sowie drei Steals. Pöltl war im Schlussabschnitt nicht mehr mit von der Partie, aber dennoch begeistert. "Wir haben in der ersten Hälfte schwache Defense gespielt und Energie vermissen lassen, dafür aber nach der Pause unglaublichen Einsatz gezeigt, die Bank hatte einen großen Impact", ließ der Center wissen. Er wusste, dass die Aufholjagd nach 23 Punkten Rückstand "die viertgrößte in der Club-Geschichte" der Raptors gewesen ist.

Bestimmende Kraft bei Washington war Kyle Kuzma. Pöltls ehemaliger Mitspieler an der University of Utah erzielte 34 Punkte, leistete sich jedoch in den Schlusssekunden einen Ballverlust, der die Niederlage der Wizards besiegelte.

Die Raptors empfangen am Mittwoch im zweiten von vier Heimspielen hintereinander zum zweiten Mal binnen 14 Tagen die Milwaukee Bucks. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Kanadier mit 130:111 für sich entschieden. Der kommende Gegner reist mit einem 118:109 gegen die Chicago Bulls vom Michigan- an den Ontariosee. Giannis Antetokounmpo zeichnete für 35 Punkte und elf Rebounds verantwortlich.

In einem Klassiker der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics gegen die New York Knicks 114:98 durch. Jayson Tatum führte die Sieger mit 35 Zählern an. (APA; 14.11.2023)

NBA-Ergebnis vom Montag:

Toronto Raptors (13 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists in 24:10 Minuten von Jakob Pöltl) - Washington Wizards 111:107.