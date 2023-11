Seit Jahrzehnten werden sie immer wieder hervorgeholt, die klobigen gelben Treter. imago/Scanpix

Heute soll es um ein Paar Schuhe gehen, das hier nicht zum ersten Mal besprochen wird. Das hat natürlich Gründe. Die Timberland Boots waren nie weg. Genau genommen erleben die Stiefel seit den Neunzigerjahren ein Dauerrevival. Es ist 50 Jahre her, dass die Abington Shoe Company in den USA einen Arbeiterstiefel auf den Markt brachte. Der "Timberland 6-inch Boot" war dermaßen erfolgreich, dass das Unternehmen sich fünf Jahre später sogar nach ihm benannte.

Seither hat der wetterfeste Schuh viele für sich gewinnen können. Tupac trug sie, in den Neunzigerjahren war der Schuh beim Wu-Tang-Clan eine selbstverständliche Schnüreinlage, Rihanna zieht sie zu jeder Gelegenheit an, ihr Freund A$AP Rocky in seinem Musikvideo "D.M.B.", Model Emily Ratajkowski zum Gassigehen mit dem Hund. Timbaland wurde von seinem Produzenten sogar nach jenem US-amerikanischen Schuhhersteller benannt. Und ja, die Marke Timberland wird gleichermaßen von BWL-Studentinnen und -Studenten geliebt.

Die britische "Vogue" bezeichnete sie bereits vor einigen Jahren als "nostalgischen Modehit" und wenn es nach dem Magazin "GQ" geht, können die Boots aus Nubukleder in jede "Anzug-Routine" eingebaut werden: "Das gedeckte Beige der Boots eignet sich perfekt für einen monochromen Look."

Influencerin Veronika Heilbrunner besuchte 2022 eine Chanel-Modenschau in den robusten Boots. IMAGO/ABACAPRESS

Kurzum: Dieser Schuh ist heute Everybody's Darling – und das, obwohl er keine Schönheit auf den ersten Blick ist. Der gelblich-beige Timberland Boot wirkt, wenn man ihn mit losen Schnürsenkeln trägt, sogar ziemlich schwerfällig. Wie gut also, dass es mittlerweile unendlich viele Neuinterpretationen gibt.

Jennifer Lopez - Jenny from the Block

Music video by Jennifer Lopez performing Jenny From The Block. (C) 2002 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT JenniferLopezVEVO

Die bekannteste dürfte jene sein, die Jennifer Lopez 2002 im Video zu "Jenny from the Block" verewigte. Sie trug waghalsige "Timberland Heels" von Manolo Blahnik, Timberland auf Absätzen also. 2020 besetzte das Label Jimmy Choo dann die "6-inch Boot" mit Strasssteinen. Eh klar, dass J-Lo wieder mit an Bord war, genauso wie Lady Gaga. Im Jubiläumsjahr ging es genauso weiter, kooperationswillige Unternehmen standen offenbar Schlange. Ein Klick auf die Website macht klar: Wer noch nicht hat, bekommt nichts mehr. Die meisten Kooperationen sind ausverkauft. (Anne Feldkamp, 15.11.2023)