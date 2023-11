Super Mario und Erzfeind Bowser in einem Team? In der Neuauflage von "Super Mario RPG" bekommen Spieler erneut die Gelegenheit dazu. Das Rollenspiel erscheint am Freitag für Nintendo Switch und kostet knapp 60 Euro. Nintendo/Screenshot

Aufgewärmt soll bekanntermaßen ja nur Gulasch gut schmecken. Wie gut bei Nintendo gekocht wird, ist nicht offiziell bekannt, der japanische Spielehersteller ist aber ein Meister seines Fachs – auch wenn es darum geht, erfolgreichen Spielen aus der Vergangenheit neues Leben einzuhauchen. Während sich über die Jahre vortrefflich drüber streiten ließ, ob die gefühlt siebzehnte Version ein- und desselben Zelda- oder Mario-Titels noch Sinn ergibt, ist sie andernorts aber durchaus gerechtfertigt.

Dass etwa viele Wii-U-Titel nur wenige Jahre später ihren Weg auch in den Spielekatalog der Switch gefunden haben, hat einen einleuchtenden Grund: Der Vorgänger der Switch war wirtschaftlich gesehen ein Flop, rein spielerisch betrachtet aber ganz und gar nicht. Neben "Mario Kart 8", dem vermutlich prominentesten Beispiel, gibt es zahlreiche andere Titel, die eine Bereicherung für die Switch sind und eine "zweite Chance" verdient haben.

Mario geht mit alten und neuen Freunden auf Sternenjagd. Nintendo/Screenshot

Bei der bevorstehenden Neuauflage von "Super Mario RPG" ist das Aufwärmen aus zweierlei Hinsicht legitim. Zum einen rechtfertigt das Alter das Wiederbeleben dieses Klassikers: Das Original ist in den letzten Atemzügen des Super Nintendo im Jahr 1996 erschienen, nur wenige Monate vor dem Release des Nintendo 64. Zum anderen ist das Spiel als "Stand alone"-Version tatsächlich auch sehr lange nie offiziell in Europa veröffentlicht worden und derzeit gar nicht erhältlich – nach einer Version für die mittlerweile eingestellte Virtual Console konnte man zuletzt 2017 über die Compilation des Super Nintendo Mini auf das Original des Rollenspiels zurückgreifen.

Für "Super Mario RPG" hat sich Nintendo daher jetzt etwas Besonderes einfallen lassen. Das Rollenspiel erscheint am 17. November in komplett neuer Aufmachung für die Nintendo Switch. DER STANDARD konnte das Abenteuer von Mario mit seiner ungewöhnlichen Entourage vor dem Release erneut durchspielen und sich einen ausführlichen Eindruck verschaffen.

Das Vermächtnis

Als "Super Mario RPG" zum ersten Mal auf dem Super Nintendo erschien, war es mehr als nur ein weiterer Eintrag im Mario-Kanon – für den Alibi-Installateur war es ein Sprung in ein neues Genre. Das Spiel kombinierte gekonnt den Charme und die Einfachheit von Marios Jump-'n'-Run-Wurzeln mit der Tiefe und den erzählerischen Elementen eines Rollenspiels von Square (heute: Square Enix), wie sie in den 1990er-Jahren eben üblich waren – eine einzigartige Kooperation, die für das Spiel bis heute aufrechterhalten geblieben ist. Damals war es ein gewagtes Experiment, das für Aufsehen sorgte: ein Crossover, das unterschiedliche Welten zusammenführte, aber mit einem unauslöschlich charmanten Fußabdruck in der RPG-Landschaft belohnt wurde.

Die einzelnen Gebiete sind in "Super Mario RPG" wie in vielen anderen Mario-Titeln auch über eine begehbare Landkarte miteinander verbunden. Nintendo/Screenshot

Trotz komplett überarbeiteter Grafik wirkt dieses Konzept Jahrzehnte später dennoch ein bisschen wie ein Museumsbesuch. Ohne negative Konnotation: Die Spielebranche hat sich technisch und erzählerisch einfach in so viele Richtungen weiterentwickelt, dass es auch einmal schön ist, kurz innezuhalten und eine Art Zeitkapsel zu betreten – mit einem Spiel, das nichts anderes sein will als das, was es damals schon war: eine fröhliche, beschwingte Reise durch ein Pilzkönigreich voller Abenteuer, schrägem Humor und ganz viel Herz.

Die Neuauflage erinnert auch an eine wesentliche Kernaufgabe von Spielen, die heutzutage teilweise verlorengegangen ist, nämlich einfach "nur" Spaß zu machen. Und wer so alt ist wie der Autor und den Begriff Importspiele noch kennt, wird auch an schöne Nachmittage vor dem – nach heutigen Maßstäben mickrig kleinen – Röhrenfernseher erinnert. Damals, als alles, was für den Moment zählte, die Suche nach der Rettung von Prinzessin Peach – und in diesem Fall die nächste rundenbasierte Schlacht – war.

Behutsames Revival

Das Originalspiel ist bekannt für seinen (damals) innovativen Ansatz, RPG-Mechaniken mit dem bekannten Mario-Universum zu verbinden. Bei der Neuauflage des Spiels wurde penibel darauf geachtet, die Essenz des Ausgangsmaterials zu bewahren. Tatsächlich weicht das Spiel keinen Millimeter von der ursprünglichen und sehr linearen Storyline ab, auch die Spielzeit von zwölf bis 15 Stunden bis zum Abrollen der Credits hat sich nicht verändert.

Super Mario RPG - Ein Überblick

Nintendo DE

Die Handlung beginnt vertraut: Mario begibt sich einmal mehr auf eine Mission, um Prinzessin Peach aus Bowsers Fängen zu retten. Klassiker. Doch dieses Mal nimmt das Abenteuer eine unerwartete Wendung, als ein mysteriöses, riesiges Schwert in Bowsers Schloss einschlägt, ein Portal zu einer anderen Welt öffnet und das Pilzkönigreich ins Chaos stürzt. Im weiteren Verlauf soll sich herausstellen, dass Mario sieben Sterne finden muss, um die ursprüngliche Ordnung wiederherstellen zu können. Ungewöhnlich an diesem Abenteuer ist nicht nur, dass sich der Installateur mit seinem Erzfeind Bowser verbündet. Er lernt auf seiner Reise auch das "Wölkchen" Mallow und ein magisches Puppenwesen namens Geno auf seiner Seite kennen und schätzen.

Während der Plot also starr beibehalten worden ist, hat Nintendo beim Gameplay Feintuning betrieben und vor allem an der Aufmachung kräftig geschraubt. Diese Mischung wirkt wie eine behutsame Restaurierung, um den ursprünglichen Charme des Spiels zu erhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Verbesserungen, wie der Übergang zu einer lebendigeren, modernen Ästhetik und dynamischeren Filmsequenzen, die nostalgischen Qualitäten des Titels eben ergänzen und nicht komplett ins Aus drängen.

Mehr Rhythmus gefragt

Aber der Reihe nach: Das Gameplay von "Super Mario RPG" behält für die Switch die klassische rundenbasierte Mechanik bei, die Fans des Originals sofort wiedererkennen werden. Die Entwickler haben dieses vertraute System aber durch die Einführung neuer Spielmechaniken "getunt", um mehr spielerische Tiefe und strategische Nuancen ins Spiel zu bringen. Das macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass gut getimte Aktionsbefehle, also das rhythmische Drücken von Tasten, zu stärkeren Angriffen hochgeschaukelt werden können.

Ist die Anzeige am linken unteren Bildschirmrand gefüllt, können starke Special-Moves freigesetzt werden. Nintendo/Screenshot

Aber auch die Aktionsanzeige am linken unteren Bildschirmrand belohnt Spielerinnen und Spieler für Geschicklichkeit und Timing im Kampf. Führt man Aktionsbefehle erfolgreich aus, füllt sich die Anzeige und ermöglicht mächtige Spezial-Moves der aktiven drei Party-Mitglieder, die das Blatt im Kampf durchaus wenden können. Das verbesserte Kombosystem bietet nicht zuletzt auch deshalb einen zusätzlichen Anreiz, den Kampfrhythmus des Spiels zu meistern, weil Mario und seine Gefährten für das Aneinanderreihen von Aktionsbefehlen mit Statusverbesserungen belohnt werden.

Diese Gameplay-Verbesserungen sind in die Struktur des Spiels eingewoben, ohne seinen ursprünglichen Geist zu stören. Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, wie zum Beispiel die Optimierung der Menüs und die Einführung der Autosave-Funktion, sind durchdachte Maßnahmen, die das Spielerlebnis modernisieren. Auch das Hinzufügen von Schnellreiseoptionen entspricht gewissermaßen dem heutigen Standard, der zu einer effizienteren und bequemeren Spielnavigation führt – und einige Backtracking-Probleme behebt, die den Spielspaß älterer Titel auf modernen Systemen beeinträchtigen können.

Manche Mini-Games wie die Fahrt mit der Lore sind ganz amüsant, andere hingegen nerven eher und wirken wie aus der Zeit gefallen. Nintendo/Screenshot

In dem Bemühen, dem Original treu zu bleiben, wurden jedoch auch Elemente beibehalten, die die Zeit der Erstveröffentlichung widerspiegeln – um es höflich zu formulieren. Dazu gehören etliche Minispiele und Mechanismen, die jüngere Spielerinnen und Spieler nach heutigen Maßstäben vermutlich als weniger ausgefeilt empfinden könnten. Dass etwa Passagen mit isometrischem Herumgehopse nicht jeden Geschmack treffen werden, sei "Super Mario RPG" aber insofern verziehen, als das Spiel selbst auch viele Fehler verzeiht und Spielerinnen und Spieler geduldig an der Hand führt.

Neuer Look

Die visuelle Präsentation von "Super Mario RPG" für Switch wurde gründlich überarbeitet und stellt definitiv das größte Highlight dar. Der Grafikstil wurde von der pixeligen SNES-Grafik zu einem moderneren, animierten Look aktualisiert, der auf sehr charmante Art und Weise dennoch irgendwie an das Original erinnert. Am auffälligsten ist die grafische Auffrischung in den Zwischensequenzen des Spiels, die nun die Geschichte zum Leben erwecken, wie es mit der ursprünglichen Hardware natürlich noch nicht möglich war.

Auch die Menüs sind in "Super Mario RPG" grundlegend überarbeitet und übersichtlicher gestaltet worden. Nintendo/Screenshot

Im Einklang mit der visuellen Auffrischung wurde auch der von Yoko Shimomura komponierte Soundtrack des Spiels neu arrangiert. Diese neuen Arrangements behalten einerseits den Ohrwurmcharakter bei, der sicherlich zu einem authentischen "Super Mario RPG"-Erlebnis beiträgt. Im Jahr 2023 wäre an dieser Stelle aber andererseits auch mehr Abwechslung wünschenswert gewesen. Das gilt für die musikalische Untermalung bei Kämpfen im Allgemeinen und bei Bosskämpfen im Besonderen. Nach ein paar Stunden Spielzeit kann ein und derselbe Track sehr leicht auf die Nerven gehen. Immerhin haben Spieler die Möglichkeit, zum Original-Soundtrack zu wechseln. Das ist nicht ganz im Sinne der Kritik, aber zumindest ein klein wenig Abwechslung.

Fazit

Dass "Super Mario RPG" ein Klassiker der Videospielgeschichte ist, steht außer Frage. Bemerkenswert an der Neuauflage ist der Zugang von Nintendo, wie man Spiele aus der Vergangenheit aufpolieren kann, ohne dass deren ursprünglicher Charme verlorengeht. Wie es bereits bei "The Legend of Zelda: Link's Awakening" für die Switch der Fall war, verwischt die Überarbeitung dieses Klassikers gekonnt die Grenzen zwischen Remake und Remaster und zeigt ein behutsam gewähltes Verhältnis zwischen notwendigen Verbesserungen und der Konservierung des Originals.

Eine Vorgangsweise, die besonders für jüngere Spielerinnen und Spieler zu behutsam gewählt sein könnte: Vereinzelte Passagen des Spiels sind zwar eine nette Erinnerung an alte Zeiten, der Spaßfaktor ist fast 30 Jahre später aber deutlich gesunken. Und so eingängig manche Melodien des Rollenspiels sein mögen, ist man heutzutage bei den Soundtracks hochwertiger Produktionen einfach deutlich mehr Abwechslung gewöhnt.

Trotz solcher Kleinigkeiten, die zu einem gewissen Grad auch als Geschmackssache betrachtet werden können, bietet die neue Komposition ein liebevoll gestaltetes Erlebnis, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler zu adressieren vermag. "Super Mario RPG" ist somit mehr als nur ein "aufgewärmter" Klassiker. Es ist ein gelungener Beweis dafür, dass bestimmte Spielkonzepte mit dem richtigen Zugang kein Ablaufdatum haben. (Benjamin Brandtner, 15.11.2023)