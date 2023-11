Die Verhandlungen zum Finanzausgleich sind in der Zielgeraden. Auch der Gesundheitsbereich ist betroffen. Aber werden die richtigen Weichen gestellt? Es wäre höchst an der Zeit, Strukturreformen durchzusetzen

In ihrem Gastkommentar fordert die Ökonomin Maria M. Hofmarcher-Holzhacker, den Finanzausgleich mit Strukturreformen zu verbinden. Das Gesundheitswesen braucht mehr Geld, dieses sollte in eine bessere Versorgung fließen.

Die Zeit ist gekommen, die öffentliche Finanzierung des Gesundheitssystems auf neue Beine zu stellen. Drei Punkte verdeutlichen die Unvermeidlichkeit dieser Ansage. Erstens: Ein funktionierendes öffentliches Gesundheitswesen ist das wichtigste Medikament für den sozialen Zusammenhalt in einer zunehmend diversen Gesellschaft. Zweitens: Der Beitrag des Gesundheitswesens zur Wertschöpfung steigt, die Gesundheitsergebnisse aber hinken nach. Drittens: Selbstbehalte sind keine Lösung, da die Lebenshaltungskosten in Österreich im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern höher und private Gesundheitsausgaben hoch und steigend sind. Schließlich müssen Kosten, die durch technischen Fortschritt entstehen und die zu längerem (Über-)Leben von uns allen führen, berücksichtigt werden. Dazu zählen auch die Digitalisierung der Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention und die Ökologisierung der Einrichtungen des Gesundheitswesens. Eine – hierzulande leider unterbelichtete – Herausforderung ist auch, die Sterblichkeit durch Antibiotikaresistenzen zu verhindern.

Die mehrgleisige Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems hat ihre Tücken. Reformen sind dringend nötig. Foto: APA/HANS PUNZ

Unsere aktuellen Berechnungen zeigen, dass das österreichische Gesundheitswesen in den nächsten Jahren um 3,2 Milliarden Euro pro Jahr wachsen sollte, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden. Davon müssten 55 Prozent in Gesundheitspersonal investiert werden.

Finanzierungsmix mit Schwächen

Der Finanzierungsmix hat Österreich über weite Strecken gutgetan. Er hat sichergestellt, dass die Arbeitskosten moderat blieben, was auch die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft förderte. Der Finanzierungsbedarf wurde immer wieder durch das Anheben der Höchstbeitragsgrundlage abgesichert. Zudem gibt es steuerfinanzierte Leistungen, zum Beispiel den Mutter-Kind-Pass. Die Krankenversicherungsbeiträge der Bevölkerung in Beschäftigung betragen durchschnittlich 7,65 Prozent des Bruttoeinkommens und sind damit etwa halb so hoch wie in Deutschland, das für unsere soziale Krankenversicherung Vorbild war.

Innerhalb Europas sticht Österreich allerdings durch eine stark geteilte Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsausgaben hervor. Die insgesamt 28,4 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen (ohne Langzeitpflege) im Jahr 2020 wurden mit 18,7 Milliarden Euro aus Krankenversicherungsbeiträgen (66 Prozent) finanziert und mit 9,7 Milliarden Euro aus Steuern (34 Prozent).

Hohe Ausgaben

Dieses Finanzierungssystem verleitet im Verbund mit dem Föderalismus aber zu hohen Ausgaben. Ein Beispiel sind die Schwächen beim Covid-19-Krisenmanagement. Hohe Ausgaben zur Bekämpfung der Ansteckung mit dem Coronavirus machten Österreich 2021 mit 654 Euro pro Kopf sogar zum Spitzenreiter unter den OECD-Staaten. Obwohl die Maßnahmen zum Infektionsschutz 2021 deutlich strenger waren, war die Corona-Sterblichkeit von Menschen über 65 Jahren etwas höher als 2020. Was bleibt, sind ein erschöpftes Gesundheitspersonal sowie frustrierte Patientinnen und Patienten, die häufig lange Wartezeiten, Schleichwege und hohe private Zahlungen in Kauf nehmen müssen, um adäquate Versorgung zu finden, darunter jene, die an Long Covid leiden.

Das Finanzierungssystem blockiert auch das notwendige Wissen über die Kosten. So konnten die Behandlungskosten von Corona-Cranken von der Statistik Austria gar nicht erhoben werden. Grund dafür sind fehlende Vorgaben, Krankheitskosten nach der Diagnose gemäß internationalem Standard zu erfassen. Die mehrgleisige Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems verhindert etwa, Krankheitsepisoden zu erfassen. Hier ist die dringend notwendige Versorgungsforschung sicherzustellen.

Strukturreformen angehen

Der Finanzausgleich müsste den Finanzierungsmix nutzen und endlich Strukturreformen durchsetzen. Von den geschätzt 3,2 Milliarden Euro an zusätzlichem Finanzbedarf pro Jahr sollten die Krankenanstalten etwa eine Milliarde Euro (34 Prozent), bekommen. Dafür sollten die Krankenanstalten aber radikal verpflichtet werden, die ambulante Versorgung mit der sozialen Krankenversicherung mithilfe gemeinsamer Pläne besser abzustimmen. Eine wesentliche Strukturreform wäre, die Gemeinden aus der Verpflichtung zur Finanzierung der Krankenanstalten zu entlassen, zumal es praktisch keine Gemeindespitäler mehr gibt. Zusammen mit den etwa 1,5 Milliarden Euro, die Gemeinden zurzeit beitragen, hätten die Bundesländer ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Der größte Teil des zusätzlichen Finanzbedarfs, 2,1 Milliarden Euro (66 Prozent), sollte über die soziale Krankenversicherung aufgebracht und verpflichtend dafür verwendet werden, die Kassenversorgung auf Basis von Gesundheitszielen großzügig auszubauen und mit den Ländern abzustimmen. Dafür müsste entweder der Beitragssatz um 0,57 Prozentpunkte von 7,65 auf 8,21 Prozent steigen. Oder es wird über Steuereinnahmen geregelt, die an der Steuerstruktur ansetzen, um sicherzustellen, dass die Arbeitskosten moderat bleiben – Stichwort vermögensbezogene Steuern. (Maria M. Hofmarcher-Holzhacker, 15.11.2023)