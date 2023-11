Im September eröffnet, macht man sich offenbar jetzt schon Sorgen um die finanzielle Zukunft des Projekts. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREG

Ein riesiges Auge oder ein Basketball an der Außenseite, eine 360-Grad-Veranstaltungshalle im Inneren: Das ist The Sphere, ein aufwendiges Bauprojekt, das im September in Las Vegas eröffnet wurde. Die größte sphärische Konstruktion der Welt, die rund 20.000 Menschen Platz bietet, hat allerdings bereits wenige Monate nach ihrer Eröffnung Probleme. Offenbar liegen aufgrund von finanziellen Problemen die Nerven bei den Besitzern blank.

Schlimme Quartalszahlen

Erste Gerüchte über interne Diskussionen gab es bereits Anfang November, als der Chief Financial Officer (CFO) Gautam Ranji das Unternehmen verließ. Damals hieß es, der Abgang habe nichts mit "Meinungsverschiedenheiten mit einem Mitglied der Geschäftsführung" zu tun. Wenige Tage später deckte jedoch die "New York Post" auf, dass der Eigentümer James Dolan seinen CFO in einem Meeting angeschrien haben soll. Dolan gehört The Sphere Entertainment Co, die Teil seines Madison-Square-Garden-Imperiums ist. Nach dem emotionalen Meeting soll Ranji laut dem Medienbericht den Raum "ruhig" verlassen und kurz darauf seine Kündigung eingereicht haben.

Was zu dem Geschrei im Meeting geführt hat, ist nicht bestätigt. Das Timing – die Kündigung wurde einen Tag nach dem Verkünden der Quartalszahlen ausgesprochen – spricht allerdings für finanzielle Sorgen der Geschäftsführung. Rund 98 Millionen Dollar soll das Unternehmen im letzten Quartal Verlust gemacht haben. Bei genauerem Hinschauen ist die Zahl allerdings nicht ganz so überraschend, wie zunächst erwartet. Das Quartal endete am 30. September, also genau einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der Veranstaltungshalle. Die ersten zwei Shows der Popgruppe U2 spielten danach allein über vier Millionen Dollar in die Kassa. Rund 2,6 Millionen Dollar wurden bereits mit Außenwerbung verdient.

Bis man die Kosten von über 2,3 Milliarden Dollar wieder eingespielt hat, wird es aber sicher noch lange dauern. Für die Mitarbeiter kann man hoffen, dass sich Dolan nicht mehr so lautstark in Meetings einbringt. Seit Februar – da nahm der damalige Präsident von MSG Sphere den Hut – hat Dolan die "Aufsicht" über das Projekt. (red, 14.11.2023)