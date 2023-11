Jeden Meter mit dem Auto oder nur für weitere Strecken – in welchen Situationen steigen Sie in Ihren Pkw?

Ist man in den Straßen und Gassen Wiens unterwegs, ist der Anblick parkender Autos, die wie aufgefädelt zwischen Fahrbahn und Gehsteigen stehen, keine Seltenheit. Führen einen die Alltagswege immer an der gleichen Stelle vorbei, merkt man, dass viele dieser parkenden Autos eigentlich immer am selben Platz stehen, was die Vermutung aufkommen lässt, dass diese eigentlich kaum genutzt werden und nur herumstehen.

Kein seltener Anblick sind parkende Autos entlang eines Gehsteigs. Wie oft fahren Sie mit dem Auto? © Christian Fischer

Im Österreich-Schnitt legt ein Autohaushalt 45 Kilometer pro Tag zurück, wobei es hier große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Im Burgenland liegt der Anteil der Personen ab 16 Jahren, die täglich ein Auto lenken, bei 48 Prozent, in Kärnten und Niederösterreich jeweils bei 45 Prozent, in Oberösterreich bei 42 Prozent, in der Steiermark bei 38 Prozent, in Salzburg bei 37 Prozent, in Tirol bei 34 Prozent, in Vorarlberg bei 29 Prozent und in Wien bei nur 16 Prozent. Demnach täuscht der Eindruck gar nicht, dass viele Autos die meiste Zeit eigentlich parkend in der Gegend stehen.

Dass in Wien so wenige das Auto täglich nutzen, mag sicher auch daran liegen, dass es in Städten oft einfacher ist, die alltäglichen Erledigungen zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis zu erledigen. Während man auf dem Land oft weitere Strecken zurücklegen muss, um zu Supermarkt, Arbeit, Schule oder auch zum Arzt zu kommen, liegen diese Einrichtungen in einer Stadt oft recht nahe, und man kann dadurch das Auto eben einfach geparkt lassen. Oft wird dann der eigene Pkw nur für Ausflüge, Urlaube oder Transporte verwendet.

Wie ist das bei Ihnen und Ihrem Auto?

Wie oft nutzen Sie im Schnitt Ihr Auto? Und für welche Strecken verwenden Sie es vorrangig? Für welche Zwecke gehen Sie lieber zu Fuß, nutzen das Fahrrad oder die Öffis? Erzählen Sie von Ihrer Autonutzung im Forum! (wohl, 16.11.2023)