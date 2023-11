Erholung nicht nur für die Katze – mit vorausschauender Planung lässt sich der Urlaub verlängern. IMAGO/imagebroker

Das kommende Jahr dauert einen Tag länger. Der 29. Februar fällt diesmal auf einen Donnerstag, also einen Werktag. Außerdem fallen viele Feiertage wie beispielsweise der 6. Jänner oder der 26. Oktober auf einen Samstag oder Sonntag. Dennoch lässt sich mit geschickter Urlaubsplanung deutlich längere Freizeitphasen einrichten. Alle, die in der Regel nicht am Wochenende und an Feiertagen arbeiten müssen, können laut Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) 55 Tage freihaben.

Die ÖGB-Rechnung beginnt mit dem 30.12., einem Samstag, der 1. Jänner fällt daher auf einen Montag. Wer sich den Rest der Woche, also vier Tage, freinimmt, hat in Summe neun Tage frei.

Die Gelegenheit für eine Verlängerung der freien Zeit durch eine Kombination aus gesetzlichen Feiertagen und Urlaubstagen gibt es rund um Ostern. Der Osterhase kommt heuer bereits am 30. März (Ostersonntag), der Ostermontag ist ebenfalls frei. Wer auch hier die restlichen Tage der Woche freinimmt, kommt inklusive des Wochenendes wieder auf einen neun Tage frei.

Viel frei im Mai

Der 1. Mai, dem Tag der Arbeit, teilt die Woche – egal, ob man sich Montag und Dienstag oder Donnerstag und Freitag freinimmt, kommt man auf insgesamt fünf Tage ohne Arbeit.

Und auch der Rest des Monats bringt viele Gelegenheiten, den Urlaub etwas zu verlängern. Schnell den Urlaubsantrag für Freitag, 10. Mai und Freitag, 31. Mai stellen, heißt es für die Zwickeltage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Beide Feiertage fallen bekanntlich immer auf einen Donnerstag. Dazwischen gibt es mit dem Pfingstmontag am 20. Mai noch einen Feiertag, den man in seine persönliche Urlaubsplanung integrieren kann.

Juni und Juli gibt es in diesem Jahr keine Feiertage. Für einen zusätzlichen freien Tag muss man bis zum 15. August warten. Dafür fällt Maria Himmelfahrt 2024 ebenfalls auf einen Donnerstag. Auch hier bietet sich der Freitag für eine Verlängerung des Wochenendes an.

Der Staatsfeiertag fällt auf einen Samstag, Allerheiligen (1. November) auf einen Freitag. Das heißt aber auch, dass im kommenden Schuljahr die Herbstferien (vom 28. Oktober bis zum 31. Oktober) kürzer sein werden als in diesem Jahr.

Damit ist das Jahr beinahe schon wieder vorbei. Mit dem 8. Dezember am Sonntag gibt es auch während der Adventzeit keinen freien Arbeitstag. Dafür fällt der 24. Dezember 2024 auf einen Dienstag. Mittwoch, Donnerstag ist gesetzlich frei, der Freitag bietet sich für einen Urlaubstag an. (ost, 19.11.2023)