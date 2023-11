Am Montag ging bei der FH Technikum in Wien eine Droh-E-Mail mit islamistischem Hintergrund ein. Eine konkrete Gefahr konnte nicht festgestellt werden

Die Polizei gab Entwarnung bezüglich der Bombendrohung an der FH Technikum. Getty Images/iStockphoto

Am Dienstag sind in Wien die Standorte der FH Technikum in der Giefinggasse im 21. Bezirk sowie am Höchstädtplatz im 20. Bezirk wegen Bombendrohungen gesperrt worden. Nachdem am Montag ein entsprechendes E-Mail bei der FH eingegangen war, wurde die Polizei informiert und die Studenten und Studentinnen für Dienstag ins Homeschooling geschickt. Die Polizei gab mittlerweile wieder Entwarnung, der FH-Betrieb wird am Mittwoch normal fortgesetzt.

"Bislang konnte keine Gefahr erkannt werden", sagte ein Polizeisprecher. Aus der E-Mail könne man auf einen islamistischen Hintergrund schließen, hieß es von der Polizei. Ob es einen Zusammenhang mit den Bombendrohungen gibt, die vergangene Woche an sieben Wiener Schulen verschickt wurden, sei Gegenstand von Ermittlungen. (red, 14.11.2023)