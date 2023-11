Die Polizei nahm den 34-jährigen fest. APA/EVA MANHART

Wien – Ein 34-Jähriger soll am Montagabend seine 35-jährige Lebensgefährtin in einer Wohnung in Wien-Landstraße schwer verletzt haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden die Einsatzkräfte gegen 21.45 Uhr alarmiert. Der Mann soll aus bisher unbekannter Ursache seine Freundin geschlagen und gewürgt haben. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Der slowakische Staatsbürger wurde von Beamten der Polizeiinspektion Fiakerplatz in seiner Wohnung festgenommen. Über ihn verhängten die Beamten außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Ein Alkotest beim Verdächtigen ergab 2,6 Promille. Seine Lebensgefährtin wurde medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Sie gab an, dass ihr Freund seit dem Tod seines Vaters aggressiv geworden sei.

Die Polizei wies im Zusammenhang mit diesem Fall einmal mehr darauf hin, dass sie Ansprechpartner für Personen sei, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. (APA, red, 14.11.2023)