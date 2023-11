Wer in den vergangenen Tagen auf Instagram oder Facebook unterwegs war, wurde vermutlich von einer plötzlichen Meldung auf dem Bildschirm überrascht, die das weitere Scrollen verunmöglichte: Die Nutzung ist nämlich nur noch dann möglich, wenn man sich entweder für das monatliche Bezahlmodell entscheidet oder personalisierter Werbung zustimmt. So lauten die neuen Bedingungen des Meta-Konzerns für Europa, der damit nach jahrelangem Datenschutzrechtsstreit auf die Vorgaben der EU reagiert.

Bis zu 12,90 Euro pro Monat – ist Ihnen das ein werbefreies Instagram wert? AP/Michael Dwyer

9,99 Euro zahlt man also pro Monat für ein werbefreies Facebook oder Instagram, allerdings nur dann, wenn man das Abo direkt über die Facebook-Website abschließt. Wer das Abo über die Apps bestellt, muss 12,90 Euro pro Monat bezahlen. Alternativ kann man sich dafür entscheiden, weiterhin personalisierte Werbung zu erhalten, was bislang auch ohne Zustimmung der Fall war. Auch Tiktok-Userinnen und -User könnten künftig für ein Abo zahlen oder personalisierter Werbung zustimmen müssen. Ebenso kündigte Elon Musk für X eine Bezahlschranke an, wie diese genau aussehen wird, ist noch unklar. Mit "X Premium" gibt es aber bereits ein kostenpflichtiges Service, das den Nutzerinnen und Nutzern zusätzliche Features bieten soll.

Würden Sie für die Nutzung von sozialen Netzwerken zahlen?

Oder nehmen Sie personalisierte Werbung in Kauf? Welche Auswirkungen hat die neue Regelung auf Ihr Nutzungsverhalten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.11.2023)