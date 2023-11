Das monatliche Quizderby besteht aus 30 extraschwierigen Fragen, die von einer beliebig großen Gruppe in 20 Minuten gemeinsam im Teamwork gelöst werden sollen – am besten zum Aufwärmen vor einem Pubquiz, gern aber auch im Freundes- oder Familienkreis. Monat für Monat messen sich so Pubquiz-Lokale und andere Gruppen aus ganz Österreich um die nationale Quiz-Vorherrschaft.

In den heutigen Fragen geht es unter anderem um den Enkel eines berühmten Österreichers, die Schichten der Erdatmosphäre und eine US-Glam-Metal-Band. Wer sich vor allem mit aktuellen Modetrends auskennt, sollte eine Frage im Vorbeigehen lösen können!

(Stefan Pletzer, 15.11.2023)