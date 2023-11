Der Münchner TV-Konzern ProSiebenSat1 hofft noch auf einen Jahresendspurt 2023, um seine Gewinnziele für das laufende Jahr zu schaffen. Für die Österreich-Tochter ProSiebenSat1Puls4 liegt inzwischen der Jahresabschluss für 2022 beim Firmenbuch vor. Der größte private TV-Konzern im Land konnte sein Ergebnis 2022 ein Stück steigern.

ProSiebenSat1 Deutschland hofft noch, 2023 das Gewinnziel zu erreichen. REUTERS/Andreas Gebert/

Die Umsatzerlöse von ProSiebenSat1Puls4 in Österreich stiegen 2022 leicht von 176,3 auf 179,1 Millionen Euro. Das Ergebnis legte von 16,3 auf 19,9 Millionen zu. Mehr schaffte die Privatsendergruppe in Österreich zuletzt 2018 mit dem bisherigen Höchststand von 34,7 Millionen. 2017 war die Übernahme von ATV und ATV 2 zu stemmen, mit einem Jahresergebnis von 1,5 Millionen Euro.

Mutterkonzern "leicht unterhalb" des Umsatzziels

Der deutsche Mutterkonzern ProSiebenSat1 sieht sich im laufenden Jahr bisher "leicht unterhalb" seines Umsatzziels von 3,95 Milliarden Euro, die Prognose von zunächst 3,95 bis 4,25 Milliarden wurde zurückgenommen.

Der deutsche Fernsehkonzern will mit einem Endspurt zumindest noch sein Gewinnziel für das laufende Jahr schaffen. Das Management hofft im traditionell wichtigsten vierten Quartal auf eine "leicht verbesserte Umsatz- und Entwicklungsentwicklung", teilte das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring nahe München mit. Dabei will die Führung um Konzernchef Bert Habets den weiter rückläufigen TV-Werbeerlös durch Wachstum im Entertainmentsegment ausgleichen.

Der Vorstand warnte allerdings vor der anhaltenden Konsumflaute und der ausgebliebenen Erholung der Märkte, weswegen der Umsatz 2023 geringer ausfallen dürfte als gedacht. So soll der Erlös des laufenden Jahres nun "leicht unterhalb" von 3,95 Milliarden Euro liegen. Bisher war der Konzern von 3,95 bis 4,25 Milliarden Euro ausgegangen. Zudem dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nur noch die untere Hälfte von 550 bis 650 Millionen Euro erreichen. Zugutekommen ProSiebenSat1 dabei Kosteneinsparungen und ein größerer Stellenabbau.

Im dritten Quartal 2023 ging der Umsatz um rund 2,5 Prozent auf 888 Millionen Euro zurück. Davon blieben 110 Millionen Euro als bereinigtes operatives Ergebnis hängen – etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Während sich der Konzern beim Erlös in etwa wie erwartet entwickelte, hatten sich Branchenkenner beim Gewinn mehr erhofft. (red, APA, dpa-AFX, 14.11.2023)