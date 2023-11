Betrüger versuchen, an die persönlichen Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen

Derzeit sind Phishing-E-Mails im Umlauf, die Empfängerinnen und Empfänger mit einer angeblichen Steuerrückzahlung via Finanz Online auf betrügerische Seiten locken wollen. Zellinger

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt aktuell vor gefälschten E-Mail-Nachrichten, die im Namen von Finanz Online an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten enthalten die Information, dass die Empfängerinnen und Empfänger einen Link aufrufen und dort persönlichen Daten eingeben sollen, um eine Rückerstattung zu erhalten. Als Absender der Nachrichten scheint "Finanz Online" auf. Das BMF warnt laufend vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen, welche über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS und Telefonanrufe erfolgen. Die Nachrichten sehen so aus:

Betreff: Eine neue Nachricht wartet auf Sie.

Von: FinanzOnline

Liebe Verwandte, aus unseren Verwaltungsunterlagen geht hervor, dass Sie noch Anspruch auf eine Mehrwertsteuererstattung haben. Der Betrag, auf den Sie Anspruch haben, beläuft sich auf nicht weniger als 749,42 €. Wir legen großen Wert auf die sorgfältige Bearbeitung von Steuerangelegenheiten. Um eine reibungslose Rückerstattung zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihre Daten über unser sicheres Online-Portal einzugeben.

Sie können auf dieses Portal zugreifen, indem Sie einfach wie folgt vorgehen: Zugang zum sicheren Online-Portal: Hier klicken, um auf das Portal zuzugreifen Wir bitten Sie dringend, die geforderten Angaben vollständig und genau auszufüllen, damit die Erstattung korrekt bearbeitet werden kann.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und das Vertrauen, das Sie dem Finanzamt entgegenbringen. Unser Ziel ist es, Ihre Steuerangelegenheiten effizient und korrekt zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen,

Direktor für Privat und Gewerbe FinanzOnline

Betreff: Sie haben eine ungelesene Nachricht in ihren Posteingang

Von: FinanzOnline

Sehr geehrter, Wir erinnern Sie hiermit daran, dass Sie immer noch Anspruch auf eine Steuerrückerstattung haben. Um diese Rückerstattung von 749,42 Euro zu erhalten, müssen Sie Ihre aktuellen Angaben über unser sicheres Online-Portal bestätigen. Zugang zum sicheren Online-Portal Nach Abschluss des Antrags wird die Rückerstattung innerhalb von 5 Werktagen auf Ihr Konto überwiesen.

Mit freundlichen Grüßen, FinanzOnline

Die enthaltenen Hyperlinks führen auf gefälschte Webseiten im Stil von Finanz Online mit Hinweisen zu diversen Banken, die zur Eingabe von persönlichen Daten, insbesondere Kontoinformationen, auffordern. Das BMF betont, dass es sich hierbei um einen Internetbetrugsversuch handelt und die versendeten E-Mail-Nachrichten und verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen. "Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die Finanz Online Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf", teilte das Finanzministerium mit.

"Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien und geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt", heißt es in der Info des Ministeriums. (red, 15.11.2023)