20.15 DOKUTAINMENT

Dok1: Trautes Heim – Niemals mein! Der Traum vom Eigenheim ist für viele in weite Ferne gerückt. Hanno Settele erzählt etwa von Mietern, die im Neubau leben und deren Miete ungeregelt in die Höhe schießt, und von Eigentümern alter Zinshäuser, die ­aufgrund regulierter Mieten an den ­notwendigsten Investitionen scheitern. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wenn die Alpen glühen Das Alpenglühen, jenes Farbenspiel der Gipfel im Morgenlicht, hat heute eine weitere, gänzlich unromantische Bedeutung, denn in den Alpen wird es durch die Klimaerwärmung immer heißer. Die Gefahr, dass der auftauende Permafrost zu massiven Felsstürzen führt, wächst. Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Schweizer Waffen für die Ukraine? – Ideologie, Identität und andere Irrtümer In der neutralen Schweiz tobt ein Deutungskrieg um richtig oder falsch. Soll man, oder darf man nicht? Rüstungsgüter, hergestellt in der Schweiz, ­direkt oder auf Umwegen der Ukraine ­zugutekommen lassen? In Politik und Gesellschaft toben ideologische Grabenkämpfe. Bis 21.05, 3sat

20.15 SPIELEREI

The Game (USA 1997, David Fincher) Nicholas Van Orton (Michael Douglas) hat alles erreicht, was man sich unter einer erfolg­reichen Karriere vorstellt, und hat sein Leben fest in der Hand. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ihm sein jüngerer Bruder Conrad (Sean Penn) ein raffiniertes Spiel schenkt, das Nicholas an seine Grenzen bringt. Spannung aus den 90er-Jahren, ­inszeniert auf hohem Niveau und mit formidablen Schauspielern. Bis 23.00, Kabel eins

Geschwisterliebe: Conrad Van Orton (rechts) holt seinen Bruder Nicholas(Michael Douglas) brutal auf den Boden der Realität – "The Game" auf Kabel eins. Foto: Polygram Filmed Entertainment

21.05 MAGAZIN

ORF 1 Spezial: Miete, Kauf und Schulden – ­Der große Wohnkosten-Check Die Kosten fürs Wohnen wachsen in Zeiten von Inflation und Wirtschaftskrise vielen über den Kopf. Mariella Gittler begibt sich auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Drohnen – der ferngesteuerte Krieg Kampfdrohnen sind in den Kriegen der Gegenwart wichtige Waffen. Noch gibt ein Mensch den Befehl, bevor geschossen wird, doch die Zukunft sind völlig autonome Drohnen, die Ziele mittels künstlicher Intelligenz selbstständig ausmachen und selbstständig angreifen. Wie autonom dürfen Waffen sein? Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Terrorangriff 7. Oktober – wie konnte es dazu kommen? Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel mit mehr als 1400 Todesopfern hat die Welt schockiert. Gezeigt wird die Dokumentation eines französischen Fernsehteams, das die Terrorattacke des 7. Oktober rekonstruiert – mit Aufnahmen, die die Terroristen bei ihren Angriffen mittels Bodycams selbst ­erstellt haben. Die Filmemacher sprechen auch mit Hamas-Leuten in ihrem Hauptquartier in Katar. Bis 23.55, ORF 2