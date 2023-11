Der Skianzug von Arthur Arbesser. Zu haben sind alle Modelle ab dem kommenden Jahr. Stefan Armbruster

Nur sechs Skianzüge in drei Jahren. Gregor Pirouzi kann sich ein Grinsen nicht verkneifen angesichts dieser Bilanz. Ganz so aufwendig hat er sich das Projekt zu Beginn offenbar nicht vorgestellt. Das Projekt, von dem die Rede ist, heißt "Galaxies And Creatives". Dafür hat der Tiroler Modedesigner und -unternehmer Pirouzi, der in der Vergangenheit für Vivienne Westwood arbeitete und zuletzt unter anderem Bademode produzierte, seine Kontakte spielen lassen. Und sich mit heimischen Designerinnen und Designern zusammengetan: Arthur Arbesser, Wendy & Jim, Schella Kann, Roshi Porkar, Pam Hogg und Klaus Mühlbauer haben Skianzüge entworfen. Auf der Website "Galaxies And Creatives" kann man sie bewundern – mit unauffälliger Skimode von der Stange haben sie aber wenig gemein. Das Modell von Arthur Arbesser erinnert an das Schneeoutfit eines Harlekins, das Oberteil von Wendy & Jim trägt ein Revers und sieht fast wie ein Hosenanzug aus.

Wer allerdings noch in diesem Winter in einem dieser Skioveralls auf der Piste stehen will, hat das Nachsehen. Die geschlechtsneutralen Unisex-Stücke sollen auf der digitalen Plattform von "Galaxies And Creatives" nach dem Made-to-order-Prinzip angeboten werden. Übersetzt heißt das: Produziert wird hochwertig, ressourcenschonend und auf Bestellung. Wenn das begrenzte Stockmaterial aus ist, war’s das mit dem Kleidungsstück. Die Begrenztheit des Angebots, sie macht auch die Attraktivität dieser Mode aus. Das Prinzip, lange aus der Maßschneiderei bekannt, soll Überproduktion vermeiden und wird mittlerweile von vielen kleinen oder exklusiv arbeitenden Labels angewandt. Dafür muss die Kundschaft Geduld mitbringen, es ist Wartezeit einzurechnen. In diesem Fall bis kommenden Februar. Im nächsten Jahr sollen dann weitere Designs dazukommen.

Problem Überproduktion

Die gigantische Überproduktion gehört schließlich zu den drängendsten Problemen der Modeindustrie, es werden Unmengen an Kleidungsstücken gefertigt, die nie getragen werden. So soll "Galaxies And Creatives" mehr sein als einfach nur die nächste neue Skikollektion. Wenn es nach Pirouzi geht, ist die Unternehmung als "Kreativkonzept nach dem Fair-Share-Prinzip für die Textilbranche" und als Beispiel für transparente Kreislaufwirtschaft zu verstehen. Und ja, auch als ein Lehrstück. Man wolle mit den Entwürfen zeigen, dass ohne die österreichische Textilindustrie kein kreatives Schaffen mehr möglich ist.

Für die Herstellung der Prototypen haben sich die Designerinnen und Designer deshalb mit der Modeschule Herbststraße zusammengetan, außerdem im Boot: regionale Hersteller wie Eisbär und die Konfektion Vogl in der Steiermark. Die Stücke werden nachhaltig produziert, alle Materialien stammen aus Lagerbeständen in Italien und Österreich.

Etwas andere Skianzüge haben Roshi Porkar, Wendy & Jim und Schella Kann (unten) entworfen. Stefan Armbruster

Wieso Pirouzi ausgerechnet Skimode entwerfen lässt? "Wir sind im Land der Berge und haben eine Skisporttradition", sagt der gebürtige Tiroler. Dabei ist die Herstellung von funktionaler Sportmode durchaus eine Herausforderung. Ein Skianzug besteht aus vielen Puzzleteilen. Auf Produktionsebene gehöre er zur Oberklasse, erklärt er.

An der Herbststraße haben viele Auszubildende das erste Mal an einem Projekt wie diesem teilgenommen, von der Realisation eines Entwurfs bis zum Shooting mit dem Fotografen Stefan Armbruster. Viele Designerinnen und Designer lernten die Realwirtschaft in ihrer Ausbildung nicht kennen, meint Pirouzi, der sich als Sprachrohr zwischen den Beteiligten versteht. Die Lehrpläne seien lange aus Kostengründen nicht angepasst worden. "Wir wollen den Schülerinnen und Schülern zeigen, was es bedeutet, in Serie zu fertigen, mit einer Kollektion zu wirtschaften."

In Nahaufnahme: Das Modell des Labels Schella Kann Stefan Armbruster

Hochpreisiges Segment

Dazu gehört auch die Preiskalkulation. Zwischen 700 und 1200 Euro werden die Overalls kosten, damit bewegt man sich im Segment der hochpreisigen Skianzüge. Ob das Projekt es mit den luxuriösen Angeboten von Armani und Co aufnehmen kann? Das ist wohl die falsche Frage. Wer ein Produkt von "Galaxies And Creatives" kauft, unterstützt "eine faire Verteilung der Umsätze in der Herstellungskette", heißt es auf der Website. So bekomme der Produzent, der normalerweise maximal 15 Prozent vom Kuchen abbekomme, im Rahmen des Fair-Share-Projektes etwa 40 Prozent, sagt Pirouzi – ein Ansatz, der in der Realwirtschaft nicht übernommen werden könne und wohl eher symbolisch zu verstehen ist.

Ob sich der ganze Aufwand für alle Beteiligten ökonomisch auszahlt? Der Tiroler winkt ab. Es handele sich um ein künstlerisches, kein kommerzielles Projekt. "Uns geht es nicht darum, Geld zu verdienen", erklärt Pirouzi. Aber wenn die Ausbildung der Mode- und Fachhochschulen nicht jetzt reformiert würde, stünden mehr und mehr Schülerinnen und Schüler in Zukunft ohne Jobs da. Sagt Gregor Pirouzi – und wird richtiggehend emotional. (RONDO, Anne Feldkamp, 22.11.2023)

www.galaxiesandcreatives.com