Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Die liebe Chancenverwertung hat den Wiener Klubs an diesem Wochenende zu schaffen gemacht. Wobei man sagen muss, dass die Austria trotzdem mit dem Punkt gegen Salzburg leben kann. Seit mittlerweile 795 Minuten hält man den Kasten sauber, der einzige Schönheitsfehler ist das fehlende Tor gewesen. Rapid war gegen Hartberg zwar drückend überlegen, musste aber trotzdem mit einer Niederlage nach Hause fahren. In der Regionalliga Ost heißt der Winterkönig Rapid II, nachdem man gegen Krems im Duell um die Tabellenspitze klar gewinnen konnte. Die Young Violets verabschiedeten sich auch mit einem Sieg in die Winterpause. Die FAK-Damen haben es als erstes Team in der Liga geschafft, den Altacherinnen Punkte abzunehmen. Außerdem diskutieren wir über das Werk von Rapid Trainer Zoran Barisic, Spielsysteme und Verletzungspech. Darüber hinaus gibt's News vom Spielerpass-Cup!

Eine Folge mit vielen Themen und Diskussionen. Viel Spaß!

Frage der Woche

Spielt Rapid zu gut für einen Trainerwechsel? (Stefan Novotny Markus Friebis, 14.11.2023)