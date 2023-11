St. Pölten – Gibt die ÖVP in Niederösterreich eine Grundsatzerklärung ab, sorgt das meist über die Bundeslandgrenzen hinaus für Diskussionen. Nach der angestoßenen "Normal-Debatte" und dem Gendersternverbot im Landesdienst ist es nun die neueste Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die auf Kritik stößt: eine erschwerte Einbürgerung für ausländische Staatsbürgerinnen.

Mit der "Null-Toleranz-Initiative" will die ÖVP die Verleihung der Staatsbürgerschaft erst frühestens nach zehn Jahren möglich machen. Zudem fordert Mikl-Leitner neue Integrationsmaßnahmen in den Schulen, etwa verpflichtende Eltern-Lehrer-Gespräche und KZ-Besuche. Der Krieg im Nahen Osten solle laut Mikl-Leitner ein "Weckruf" sein, deshalb müsse Integration gefördert und Antisemitismus vorgebeugt werden. Für die Einbürgerung kann sich die Landeschefin außerdem einen Kurs vorstellen, in dem es um Grundwerte, aber auch die Anerkennung des Staates Israel geht.

Christoph Luisser (FPÖ) übernahm im Frühjahr die Asylagenden in der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich. APA/HELMUT FOHRINGER

Das Problem für die ÖVP Niederösterreich: Die Kompetenzen dafür liegen weitestgehend in den Händen des Bundes. Es gehe aber ohnehin darum, "Positionen deutlich zu machen", erklärte ein ÖVP-Sprecher. Für die ÖVP ist die neue Initiative in Niederösterreich auch ein Versuch, in puncto Asyl und Integration wieder präsenter aufzutreten. Die Asylagenden liegen im Bundesland seit 2018 bei der FPÖ. Zusätzlich befindet sich die Volkspartei seit dem Frühjahr mit der FPÖ in einer Koalition – die Freiheitlichen haben noch mehr Handlungsspielraum als zuvor. Und das nutzt die FPÖ.

Zu einem angrenzenden Thema – Integrationsmaßnahmen für Asylwerberinnen und Asylwerber – war vor vier Tagen der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Christoph Luisser an die Öffentlichkeit gegangen. In einem Video auf Facebook erteilte er dem in der ÖVP derzeit diskutierten Vorarlberg-Kodex eine Absage.

Laut diesem sollen Asylsuchende zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden, was bei Fachleuten, Grünen und SPÖ auf Widerspruch stößt: Zwar begrüßen sie den Jobzugang, lehnen jedoch eine Arbeitspflicht ab. Luissers Einwände gehen in die entgegengesetzte Richtung. Er stößt sich nicht an der Pflicht, sondern dar­an, dass Asylwerber arbeiten dürfen sollen. Überhaupt sei Integration vor einer Asylgewährung "ein Holzweg", sagte er in dem Video – zumal, wie er in einem Post nachschob, "82 Prozent" der Asylwerber keinen Asylgrund hätten.

Keinerlei Sprachkurse mehr

Auf Nachfrage des STANDARD konkretisierte Luisser seine Pläne. Zu unterbleiben hätten künftig "Sprachkurse sowie Qualifikationsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt" bei Asylwerbern. Auch die "Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit" durch Schutzsuchende müsse überdacht werden.

Systematische Deutschkurse und Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen bekommen Asylwerber derzeit nur, wenn ihre Schutzwahrscheinlichkeit groß ist. Konkret trifft das vor allem auf Syrerinnen und Syrer zu. Der Weg in die berufliche Selbstständigkeit wiederum steht Asylwebenden frei, aber nur sehr wenige schaffen diesen Schritt. Unselbstständige Arbeit wiederum wird ihnen durch die niedrigen erlaubten Zuverdienstgrenzen in der Grundversorgung erschwert.

Asylkoordination sieht Pläne kritisch

Von der Asylkoordination kommt Kritik an diesen Plänen. Schon jetzt würden viele anerkannte Flüchtlinge mangels Integrationsmaßnahmen während ihres Asylverfahrens danach direkt in der Sozialhilfe landen, sagt Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination. Die FPÖ-Vorschläge würden das Problem also nicht verkleinern, sondern weiter vergrößern.

Auch könne von 82 Prozent Asylsuchenden ohne Schutzgründe keine Rede sein. Von den heuer bisher 54.677 Asylentscheidungen seien laut Innenministeriumsstatistik 34 Prozent positiv, 21 Prozent negativ und 45 Prozent Einstellungen gewesen. Bei den inhaltlichen Schutzentscheidungen wiederum seien 62 Prozent positiv und 38 Prozent negativ ausgefallen. (Irene Brickner, Max Stepan, 14.11.2023)