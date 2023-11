Liebe Leserin, lieber Leser,

die F-35 ist das Flugzeug, das der US Air Force weiterhin Überlegenheit in der Luft sichern soll. Nicht nur der Kampfjet bringt zahlreiche moderne Features mit, auch auf taktischer Ebene soll es einen Umbruch geben. Die F-35 soll nicht nur in Geschwadern mit menschlichen Piloten fliegen, auch der Einsatz von KI-gesteuerten Drohnen als Wingmen ist geplant.

Und in Brüssel und Straßburg läuft die Debatte rund um die Regelung für behördlichen Zugriff auf Messengernachrichten weiter. EU-Parlamentarier rücken nun aus und wollen der sogenannten "Chatkontrolle" die Zähne ziehen. Verschärfungen sind allerdings im Jugendschutz zu erwarten. Für den Aufruf von Pornoplattformen wird in Zukunft wohl eine Altersverifikation notwendig.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen aufschlussreiche Lektüre!

