Am Brexit gescheitert, nun zurück im Kabinett: Cameron gibt für die in höchster Not befindlichen britischen Konservativen den Außenminister. Ein Porträt aus London

Zurück aus der Pension: David Cameron ist wieder da. Er will seinem längst feststehenden Eintrag in den Geschichtsbüchern wenigstens noch einen Nachsatz beifügen. REUTERS/HANNAH MCKAY

Womit sich David Cameron vergangene Woche die Zeit vertrieb? Schwer zu sagen. Der frühere Premierminister war zuletzt aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, das Leben eines Politrentners ist sicher nur von begrenztem Interesse. Vielleicht kutschierte er seine 13-jährige Tochter Florence zur Reitstunde, erledigte ein wenig Büroarbeit für sein ehrenamtliches Engagement in der Demenzforschung, gab Nancy, der 19-jährigen Tochter, gute Ratschläge für die nächste Seminararbeit. Kochte ein köstliches Abendessen für seine Gattin Samantha, eine höchst erfolgreiche Geschäftsfrau. Was ein erwerbsloser Mann in den besten Jahren eben so macht.

Ach ja, einen Termin immerhin kennen wir im Nachhinein. Vergangenen Dienstag wurde der Ex-Chef einer konservativ-liberalen Koalition (2010 bis 2015) und zuletzt noch ein Jahr lang Leiter einer konservativen Alleinregierung heimlich dort eingeschleust, wo früher sein Arbeitsplatz war: Downing Street Nummer zehn. Amtsinhaber Rishi Sunak machte dem Vorvorvorvorgänger das Angebot eines erstaunlichen Comebacks: seiner Majestät Außenminister mit Sitz im Oberhaus zu werden, mitten in schwierigen Zeiten, geprägt von den beiden Kriegen in der Ukraine und in Gaza. Zwei Tage lang soll der 57-Jährige nachgedacht haben, bis er, ermutigt von "seinem" Außenminister William Hague (2010 bis 2015), zusagte.

Nur wenige Monate

Und so kam es zu der Szene am Montagmorgen, als der hochgewachsene Ex-Premier und frischgebackene Lord einem schwarzen SUV entstieg, die Hemdmanschetten richtete, vor laufenden TV-Kameras auf die schwarze Tür mit der goldenen Zehn zumarschierte und dahinter verschwand. Die konservative Kabinettsumbildung, nötig geworden durch die dauerhafte Illoyalität der gefeuerten Innenministerin Suella Braverman, hatte einen neuen Star. Tags darauf prangte Camerons einst weiches, neuerdings von einigen Falten durchzogenes Putto-Gesicht auf den Titelseiten sämtlicher Londoner Zeitungen.

Plötzlich stehe ein krachend Gescheiterter für den Neuanfang der Regierung Sunak, spottete die Labour-Opposition. Über einen Außenminister in der zweiten ernannten Parlamentskammer und damit dem Kreuzverhör der gewählten Volksvertreter entzogen maulten die Verfassungspuristen. Tatsächlich gab es den Fall zuletzt 1979, als Regierungschefin Margaret Thatcher (1979 bis 1990) Lord Peter Carrington zum Außenminister machte. Der Weltkriegsveteran trat drei Jahre später zurück, weil sein Haus die Anzeichen für Argentiniens Invasion der Falkland-Inseln/Malvinas verschlafen hatte.

Camerons Amtszeit wird nach menschlichem Ermessen deutlich kürzer sein: Bis zur nächsten Unterhauswahl bleibt höchstens noch ein gutes Jahr, kaum jemand rechnet angesichts der Umfragen damit, dass die Tories darüber hinaus im Amt bleiben. Für die verbliebene Zeit hat sich Sunak ein politisches Schwergewicht ins Kabinett geholt, einen Politiker bis in die Fingerspitzen, der nach dem Eliteinternat Eton und erstklassigem Abschluss an der Uni Oxford hochrangigen Kabinettsmitgliedern von John Major (1990 bis 1997) als engster Berater diente. 2005 kürten die verzweifelten Tories den Modernisierer zum Parteivorsitzenden, fünf Jahre konnte Cameron mithilfe der Liberaldemokraten in die Downing Street einziehen.

Der Schatten von Brexit

In die Geschichte eingegangen ist Cameron schon jetzt als Mann, der Großbritanniens Platz in Europa aufs Spiel setzte – und verlor. Dass er nach dem Brexit-Referendum 2016 rasch sein Amt zur Verfügung stellte, noch dazu leise vor sich hin pfeifend, haben ihm viele übelgenommen. Dabei hätte der Verlierer gewiss nicht im Amt bleiben können, so sind nun einmal die Gepflogenheiten auf der Insel. Die Volksabstimmung selbst sei ein Wahlversprechen gewesen, das habe er halten müssen, hat Cameron später in seinen Memoiren geschrieben. Sein Bedauern über das knappe, aus seiner Sicht falsche Ergebnis und das jahrelange Psychodrama britischer Politik sitze tief: "Es wird mich nicht verlassen."

Das neue Amt bietet diesem politisch, später auch als Geschäftsmann und als Lobbyist Gescheiterten also die Chance einer Rehabilitierung. "Ich halte den Dienst am Gemeinwesen für wichtig", hat der Zurückgekehrte gesagt. Für sein Land sei Außenminister Cameron gut, glaubt Labour-Lord Peter Mandelson, einst EU-Kommissar und Wirtschaftsminister. "Man kennt ihn als politisches Schwergewicht, das steigert unser diplomatisches Ansehen."

Ob das auch für Israel gilt? Den Gaza-Streifen bezeichnete Cameron einst als gewaltiges "Freiluftgefängnis", wenn er später auch israelische Militäraktionen im Libanon und in Gaza verteidigte. Russlands Invasion der Krim 2014 zog eine Änderung der britischen Politik nach sich: Ein Jahr später begann die Regierung Cameron damit, Kiew bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten zu unterstützen.

Gleich am Montag traf der neue Außenminister seinen indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar, telefonierte abends mit US-Pendant Antony Blinken zur Notwendigkeit "humanitärer Pausen" in Gaza, nahm am Dienstag an seiner ersten Kabinettssitzung seit sieben Jahren teil. Die Briten wissen nun wieder, womit sich David Cameron so beschäftigt. (Sebastian Borger aus London, 14.11.2023)