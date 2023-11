Stefan Posch denkt ab Freitag an Deutschland. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Der Steirer Stefan Posch sagt, was alle ernstzunehmenden Fußballprofis sagen: "Ich denke von Spiel zu Spiel." Also denkt er an den Donnerstag, an das abschließende EM-Quali-Match in Tallinn gegen Estland (18 Uhr, Servus TV). Die Teilnahme an der Endrunde 2024 in Deutschland ist für die österreichische Nationalmannschaft längst gebongt, für die Balten geht es – der unsägliche Vergleich muss sein – um die Ananas aus Gold. Der 26-jährige Posch betont trotzdem die Bedeutung: "Theoretisch können wir Gruppensieger werden, da wären wir bei der Auslosung höher gesetzt."

Praktisch ist freilich Belgien Erster, es sei denn, es gewinnt am Sonntag daheim gegen Aserbaidschan nicht, was aber nach menschlichem und auch tierischem Ermessen auszuschließen ist. Weit aufregender wird für die Österreicher der Test am 21. November im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland. "Da geht es hauptsächlich ums Prestige."

Bologna-Legionär Posch hat sich zur Stammkraft, zum Schlüsselspieler gemausert. Teamchef Ralf Rangnick nennt ihn in einem Atemzug mit David Alaba und Marko Arnautovic. Posch ist der nahezu perfekte rechte Verteidiger geworden, dabei hat er einst im Zentrum begonnen. Vielseitigkeit ist eine Zier, das Vorbild bleibt trotzdem Innenverteidiger Sergio Ramos. "Ich habe mir durch gute Leistungen den Platz erkämpft."

Posch wechselte 2015 von der Zweiermannschaft der Admira ins Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim. Sein Trainer: Julian Nagelsmann, der aktuelle deutsche Teamchef. Folglich muss doch über das übernächste Spiel geplaudert werden: "Er hat mich zum Profi gemacht. Nagelsmann ist taktisch intelligent, erkennt Spielsituationen wie kein anderer." Von 2017 bis 2022 kickte Posch in Hoffenheims Erster, der ebenfalls beförderte Nagelsmann führte ihn sogar in die Champions League. "Ich war nie ein Durchstarter, bei mir ging es nicht von null auf hundert, es ging langsam, aber doch stetig bergauf."

Rekordschütze

Im Sommer 2022 wuchs die Lust auf Veränderung, Bologna lieh ihn zunächst aus. Posch erzielte in der Serie A sechs Tore, so viele wie kein anderer Abwehrspieler in Italien in dieser Saison. Also wurde er fix verpflichtet (Vertrag bis 2026). Trotz Wohlbefindens sagt Posch: "Ich werde meine Karriere nicht in Bologna beenden. Ich habe den Drang nach Größerem." Im Verein muss er ohne Arnautovic auskommen, der wechselte ja zu Inter Mailand. "Es ist ein bisserl langweiliger geworden."

Abgesehen davon ist Posch Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Kraubath an der Mur. Im März wird er zum ersten Mal Vater. Er hat bisher 26 Länderspiele bestritten, ein Tor erzielt. Es bescherte im Oktober 2019 das 1:0 in Slowenien, womit die Teilnahme an der EM 2020 praktisch fix war. Poschs Marktwert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt – Steigerung möglich. (Christian Hackl, 14.11.2023)