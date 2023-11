Viele global operierende Unternehmen siedeln ihre Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Lohnkosten und Steuersätzen an, um ihre Abgaben zu schmälern. APA/AFP/MUNIR UZ ZAMAN

Es war eine üppige Strafe von 1,25 Milliarden Euro, die der US-Fastfood-Riese McDonald’s 2022 in Frankreich verdauen musste. Angeblich soll das Unternehmen von 2009 bis 2020 469 Millionen Euro an Steuern durch Transaktionen in Luxemburg, der Schweiz und in Delaware (USA) hinterzogen haben.

"In der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Unternehmen trotz jahrelangen Wachstums keine Gewinne erwirtschaften konnte, aber in diesem Zeitraum die Lizenzgebühren von fünf auf zehn Prozent erhöht wurden", erklärt Clemens Löffler vom Institute for Digital Transformation and Strategy der FH Wien der WKW diesen Fall im Gespräch mit dem STANDARD. Das habe es dem Konzern ermöglicht, Gewinne ins Ausland zu verlagern und die Zahlung von Steuern zu vermeiden.

Optimierte Standortpolitik

In einem im "International Journal of Production Economics" erschienenen Artikel hat Löffler gemeinsam mit Michael Kopel von der Universität Graz nachgezeichnet, wie ein komplexes Geflecht aus internen Transaktionen und Verrechnungspreisen Konzernen in Kombination mit einer optimierten Standortpolitik hilft, ihre Steuerzahlungen zu minimieren.

Die Ökonomen wollten in der Studie unter anderem zeigen, dass es auch steuerliche Gründe haben kann, warum einige Konzerne mit einem Sammelsurium an Produktionsstätten praktisch die gesamte Produktion in Niedrigsteuerländer auslagern, wie Nokia oder Nike, und andere Unternehmen einen guten Teil der Produktion im Inland behalten, wie Toyota oder Intel.

Attraktive Billiglohnländer

Dass Länder mit niedrigen Lohnkosten oder auch Körperschaftssteuersätzen für produzierende Konzerne ganz allgemein attraktiv sind, mag nicht weiter überraschen. Zum Vergleich: In Österreich beträgt dieser Steuersatz 24 Prozent (ab 2024 23 Prozent), in Ungarn sind es neun Prozent. Das allein ist aber längst nicht mehr spielentscheidend, wie die Experten ausführen. "Eine steueroptimale Organisationsgestaltung wird nicht immer dadurch erreicht, dass mehr, sondern die aus Konzernsicht richtigen Produktionsstätten in Niedriglohnländer verlagert werden", sagt Löffler über eines der Hauptergebnisse der Studie.

Eine exzessive Verlagerung vieler Produktionsstätten erschwere die interne Koordination der einzelnen Unternehmensbereiche und führe so zu Zielkonflikten, die sich negativ auf das Konzernergebnis und die Steuerersparnis auswirken. Doch auch über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung, wie exemplarisch bei McDonald’s in Frankreich ersichtlich, lassen sich Steuerzahlungen und Gewinne im Sinne des Unternehmens optimieren.

Gewinne beliebig verlagern

Ein Beispiel: Ein Sportartikelkonzern lässt einen Laufschuh im Niedrigsteuerland Vietnam produzieren. Die konzerneigene Produktionsstätte in Europa kauft den fast fertigen Schuh intern zu einem sehr hohen Preis von der Niederlassung in Vietnam zu und lässt ihn in Europa nur noch veredeln, bevor er auf den Markt kommt. Die Höhe der internen Verrechnungspreise bietet den Unternehmen hier eine konzernweite finanzielle Manövriermasse. "Je nachdem, wie hoch diese Preise festgelegt werden, marschiert natürlich ein höherer Anteil oder ein niedrigerer Anteil am Gewinn nach Vietnam oder bleibt in Europa", erklärt Löffler diesen beliebten Mechanismus, den Gewinn nach Belieben zwischen Ländern mit eigenen Standorten zu verschieben und für den Gesamtkonzern zu maximieren.

Nationale und internationale Regelungen wie etwa die OECD-Verrechnungspreisrichtlinie sollen zwar eine Steuerflucht in Niedriglohnländer verhindern, in der Praxis bieten sich für produzierende Konzerne aber genügend Möglichkeiten für eine steuerschonende Standortpolitik. Laut den Studienautoren stellte sich heraus, dass eine Verlagerung der kompletten Produktion in Niedriglohnländer eher dann sinnvoll ist, wenn die Unterschiede in den nationalen Steuersätzen und die erlaubten Aufschläge auf transnationale Verrechnungspreise gering sind. Dann nämlich lassen sich einfach über die schiere Menge an Transaktionen Steuervorteile erzielen. Dagegen würden große Unterschiede in den nationalen Steuersätzen und hohe Aufschläge auf transnationale Verrechnungspreise tendenziell dazu führen, nur ausgewählte Produktionsstätten zu verlagern, um Gewinne in Niedrigsteuerländer zu transferieren, sagen die Experten.

Nutzen für Behörden

Den Nutzen der Studie sieht Löffler weniger für Unternehmen als für Behörden. Unternehmen müsse man in der Regel nichts erklären, so der Wirtschaftswissenschafter der FH Wien der WKW. "Es geht eher um Bewusstseinsbildung für Steuer- und Regulierungsbehörden und ihnen zu sagen: Ihr habt ein Regelwerk entworfen, aber dort sind die Schwächen und dort gibt es immer noch Möglichkeiten für die Unternehmen, rauszukommen." (Mario Wasserfaller, 25.11.2023)