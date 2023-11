Lang hat es gedauert, und jetzt muss es richtig schnell gehen. Fast ein Jahr haben ÖVP und Grüne um die Ausgestaltung der Energiehilfen für Unternehmen gerungen. Den Grünen war das ursprünglich geplante System zu generös. Inzwischen hat man sich geeinigt: Seit Ende vergangener Woche können Unternehmen nun den Energiekostenzuschuss II für 2023 beantragen. Bis zum bis 7. Dezember haben sie dafür Zeit. Gefördert werden Mehrkosten für Strom, Gas aber unter anderem auch Sprit.

Wie schon beim Vorgängermodell gibt es Auflagen: Die Betriebe müssen Energie sparen. Diese "Selbstverpflichtung" sieht laut den Förderrichtlinien etwa vor, dass Außenanlagen nicht beheizt werden dürfen und Geschäfte nicht beleuchtet werden sollen. Der berüchtigte Heizstrahler im Gastgarten muss demnach ausgeschaltet bleiben.

Strikt sind die Auflagen aber eher nicht: Sie gelten nur bis Ende März 2024. Viele Unternehmen werden ihre Zuschüsse erst irgendwann nach Dezember erhalten. Die Pflicht zum Energiesparen wird viele Betriebe also wenn überhaupt nur wenige Wochen treffen. Und: Die Förderbank AWS mit Sitz in Wien kann die Auflagen schwer kontrollieren.

Während der Energiekostenzuschuss nun aber jedenfalls auf Schiene ist, wird hinter den Kulissen in der Regierung bereits über ein neues Projekt verhandelt. Diesmal geht es um Unterstützung für die Industrie. Unter der Hand heißt es aus Regierungskreisen, dass eine Einigung auf ein neues Paket wahrscheinlich sei. Die ÖVP drängt darauf, die Grünen fordern noch in anderen Bereichen Entgegenkommen.

Warum aber soll es wieder Gelder geben? Dazu gibt zwei Antworten. Als die Regierung den Energiekostenzuschuss vorgestellt hat, für den 2024 immerhin 1,88 Milliarden Euro budgetiert sind, hieß es, er solle Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, helfen, mit den höheren Energiekosten fertigzuwerden. Von diesem ursprünglichen Konzept ist wenig übrig geblieben. Bis 250.00 Euro an Förderung bekommt man per Zuschuss relativ formfrei, darüber hinaus gelten viele Auflagen, so muss ein Gewinneinbruch passiert sein. Dazu kommen Vorgaben, die immer gelten, wie eine Begrenzung für Boni und Dividenden. Große Industriebetriebe nutzen den Energiekostenzuschuss so gut wie gar nicht, es gibt für sie zu viele Auflagen. Es ist viel mehr ein Zuschuss für Handel, Tourismusbetriebe und kleinere Gewerbeunternehmen geworden.

Deutschland legt vor

Die zweite Antwort, warum der Moment gekommen scheint für neue Unterstützungsmaßnahmen, liegt in Deutschland. Dort war monatelang über eine Subvention für die Strompreise energieintensiver Unternehmen gerungen worden. Vergangene Woche gelang SPD, Grünen und FDP eine Einigung. "Der Vorstoß der deutschen Bundesregierung ist eine Steilvorlage für die österreichische Regierung und Industrie", sagt Peter Koren, Vizegeneralsekretär der Industriellenvereinigung zum STANDARD. "Sollte der Druck auf die heimische Industrie, durch eine abermalige innereuropäische Wettbewerbsverzerrung, seitens Deutschlands steigen, so brauchen wir rasche Antworten auf nationaler Ebene."

Die Strompreise in Europa liegen deutlich über jenen in den USA. imago stock&people

Was den Industriekapitänen konkret vorschwebt, ist etwa eine Strompreiskompensation, wie sie Deutschland bis 2030 umzusetzen gedenkt. Was ist damit gemeint? Die Strompreiskompensation ist eine Förderung für die Emissionskosten von Unternehmen. In der EU müssen große Betriebe Zertifikate für ihre CO2-Emissionen kaufen. Das gilt ebenso für Energieproduzenten, auch sie kaufen Zertifikate. Die Energieerzeuger schlagen den Preis für die Zertifikate auf ihre Stromkosten drauf – aus ihrer Sicht zahlt die Industrie doppelt für Zertifikate.

Diese durch Zertifikate erhöhten Energiepreise dürfen Staaten den Betrieben in der EU rückvergüten. Österreich hat das einmalig getan, für 2022. Jährlich kostet das etwas mehr als 200 Millionen Euro. Diese Rückvergütung will die Industrie dauerhaft haben, es sei "unverständlich, warum das nicht schon geschehen sei", sagt Koren. Der Betrag klingt überschaubar, aber die 200 Millionen kämen nur einer kleinen Gruppe von Betrieben zugute.

Entwicklung der Energiepreise DerSTANDARD

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr kann der Argumentation etwas abgewinnen: Die Strompreise bleiben in Europa über den Preisen in den USA, das bringe Wettbewerbsdruck. Wenn Deutschland etwas vorlege, sei es sinnvoll, wenn Österreich gleichziehe. Die Chefin des arbeitgebernahen Instituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, argumentiert ähnlich. Gas zu subventionieren sei falsch, bei Strom sei das besser argumentierbar.

Bleibt die Frage: Wozu war der Energiekostenzuschuss nötig? Betriebe, die in keinem Wettbewerb stehen, können ja höhere Stromkosten an Kunden weitergeben. (András Szigetvari, 15.11.2023)