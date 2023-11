Kosovo-Premier Albin Kurti wirft dem Westen eine zu sanfte Haltung gegenüber Serbien vor. AP/Visar Kryeziu

Seit einem Jahr, seit die serbischen Vertreter die Institutionen des Kosovo im Norden des Landes auf Geheiß der serbischen Regierung verließen, ist der südosteuropäische Staat im Krisenmodus. Russland profitiert von dieser Destabilisierung. Der kosovarische Premier Albin Kurti, der in Wien am Renner-Institut über die geopolitischen Interessen auf dem Balkan referierte, warnt im STANDARD-Interview davor, dass der Westen die Beschwichtigungspolitik gegenüber Serbien fortsetzt.

STANDARD: Wann werden Neuwahlen im Norden des Kosovo stattfinden, damit die mehrheitlich von Serbinnen und Serben bewohnten Gemeinden wieder serbische Bürgermeister bekommen?

Kurti: Laut dem Gesetz zur lokalen Selbstverwaltung müssen dafür 20 Prozent der Wahlberechtigten eine Petition einreichen. Ich kann das nicht in deren Namen tun. Denn nur so stellen wir auch sicher, dass es nicht wieder zu Boykotten kommt. Im März hat die Partei Srpska Lista ja die Wahlen boykottiert. Ich möchte im Norden nicht – wie aktuell – albanische Bürgermeister. Sie haben aufgrund der geringen Wahlbeteiligung wenig politische Legitimität, obwohl sie völlig legal sind. Belgrad ist jedoch an einer demokratischen Beteiligung der Serben im Kosovo nicht interessiert, denn es will eine territoriale Entschädigung für den Verlust Jugoslawiens.

STANDARD: Was können Sie tun, um das Vertrauen der Serbinnen und Serben im Norden des Kosovo in den kosovarischen Staat zu stärken?

Kurti: Es gibt 47 neu rekrutierte serbische Polizisten. Wir haben drei Millionen Euro für Landwirtschaft, Start-ups und NGOs im Norden vergeben. Ich war schon ein paar Mal im Norden und treffe mich mit Serben; aber diese Treffen werden nicht publik, weil die Leute mich darum bitten. Ihre Familien werden unter Druck gesetzt. Ein Serbe, den ich zu meinem Berater ernannte, trat nach zwei Stunden zurück, weil seine Frau sofort die Hälfte ihres Gehalts verlor. Allein in diesem Jahr wurden 15 Autos im Norden angezündet, die kosovarische Kennzeichen trugen.

STANDARD: Sie und der serbische Präsident Aleksandar Vučić waren jüngst wieder in Brüssel. Ein Vorschlag für einen Verband mehrheitlich serbischer Gemeinden im Kosovo wurde vorgelegt. Eine Einigung gab es jedoch nicht.

Kurti: Ich wollte sowohl das Rahmenabkommen mit Serbien als auch diesen Vorschlag unterschreiben. Aber Vučić wollte, dass Serbien und der Kosovo getrennt voneinander jeweils mit der EU unterschreiben. Ich muss aber nicht die Beziehungen zur EU normalisieren, sondern jene zu Serbien! Vučić hat zudem einen Sideletter verlangt, in dem stehen sollte, dass Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen, der Kosovo keinen Platz in den Vereinten Nationen erhalten und Serbien die territoriale Integrität des Kosovo nicht akzeptieren wird.

Schwierige Verhältnisse: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kurti. EU-Vertreter werfen ihm eine Eskalationspolitik vor. AFP/ARMEND NIMANI

STANDARD: Letzterer Punkt ist das Gegenteil dessen, was im Rahmenabkommen steht. Und wie haben die EU-Verhandler reagiert?

Kurti: Die Verhandler haben mich gefragt, was ich davon halte. Ich meinte, der Schiedsrichter solle pfeifen, wenn es einen Verstoß gegen die Vereinbarung gebe. Wann immer Belgrad gegen die Vereinbarung verstößt, wird nicht gepfiffen. Können Sie sich einen Schiedsrichter vorstellen, der die Pfeife verloren hat und nun einfach den Spielern hinterherläuft? Das hat wohl mit Appeasement-Politik zu tun. Weil aber der Westen so sanft gegenüber Serbien ist, drängt er es paradoxerweise in Richtung Russland, obwohl das Gegenteil beabsichtigt ist. Denn Belgrad hat mehr Liebe für und mehr Angst vor Moskau als vor Brüssel.

STANDARD: Am 24. September führten serbische Milizen einen Terroranschlag im Norden des Kosovo durch. Wie ist die Sicherheitslage jetzt?

Kurti: Serbien hat eine ähnliche Haltung gegenüber dem Kosovo wie Russland gegenüber der Ukraine. Bei uns sind aber die Nato-geführten Kfor-Truppen stationiert – und das war offensichtlich ein entscheidender Faktor dafür, dass Serbien am 24. September nicht einmarschiert ist. Denn das war die Idee.Serbien hat Truppen an der Grenze zusammengezogen. Es wollte offensichtlich einen größeren Konflikt über einen längeren Zeitraum, wenn man bedenkt, dass es über fünf Millionen in Serbien hergestellte Waffen und Munition in den Kosovo gebracht hatte.

STANDARD: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kosovo nächstes Jahr dem Europarat beitritt?

Kurti: Ich bin optimistisch. Aber es ist sehr wichtig, dass dies vor den Wahlen in der EU und in den USA geschieht, denn einige Anzeichen sind nicht gut. Wir wissen nicht, wie die Welt in zwei Jahren aussieht. Statt der vollständigen Befreiung der Ukraine und dem Ende des Krieges dort haben wir einen weiteren Konflikt im Nahen Osten. Dadurch gibt es weniger Aufmerksamkeit für den Balkan. (Adelheid Wölfl, 14.11.2023)