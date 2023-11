Auch bei diesem Thema ist SPÖ-Chef Andreas Babler beim Parteitag in Graz recht laut geworden: "Wir haben einen Rechtsanspruch darauf, dass dann, wenn wir krank sind, wenn wir eine ärztliche Behandlung oder eine Operation brauchen, dass wir die auch bekommen." Babler forderte einen "Rechtsanspruch" auf einen Facharzttermin binnen 14 Tagen, "damit wir nicht monatelang darauf warten oder die Kreditkarte statt der E-Card zücken müssen".

Die SPÖ hat zu dem Thema jetzt eine "Gesundheits-Taskforce" installiert, die, so Klubchef und Gesundheitssprecher Philip Kucher, "an Maßnahmen arbeitet, die zum Ziel haben, das Gesundheitssystem zu retten und gerechter zu machen".

Besonders dramatisch sei gegenwärtig der Facharztbereich. Auf dem Stand vom 1. 1. 2023 seien von insgesamt 13.488 Fachärzten und Fachärztinnen im niedergelassenen Bereich bereits 9.397 (70 Prozent) als "Bezahlmediziner" tätig.

Die SPÖ möchte nun laut Kucher "einerseits Geld in die Hand nehmen, um den bereits vorhandenen Ärztemangel insbesondere im niedergelassenen Bereich zu lindern, und andererseits Wahlärzte zu einem fairen Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsversorgung verpflichten". Man wolle von Wahlärzten einen Beitrag verlangen, um die Spitäler zu entlasten, wissend, dass man damit bisherige Tabus in der Politik breche. "Wir denken da etwa an eine verpflichtende Teilnahme an Elga (Elektronische Gesundheitsakte, Anm.) und an Mindestöffnungszeiten von Wahlarztpraxen", sagt Klubchef Philip Kucher.

Studienplätze verdoppeln

Mittelfristig werde man nicht umhinkönnen, "bestehende Probleme jeweils strukturell und an der Wurzel zu bekämpfen". Die SPÖ wolle "mehr Ärzte ausbilden und das teuerste Studium Österreichs zwar weiterhin gratis organisieren, aber nicht um jeden Preis", sagt Kucher. Die Medizinstudienplätze sollen nach dem Wunsch der SPÖ verdoppelt werden. Allerdings sollen in Zukunft jene bei der Aufnahme bevorzugt werden, "die sich bereiterklären nach dem Studium dem österreichischen öffentlichen Gesundheitssystem zur Verfügung zu stehen. So verhindern wir, dass wir zuerst als Steuerzahler viele teure Ausbildungen bezahlen, um dann als Patienten und Patientinnen lauter zu bezahlende Ärzte aufsuchen müssen", argumentiert der SPÖ-Klubchef im STANDARD-Gespräch.

Kucher

SPÖ Gesundheitssprecher und Klubchef Philip Kucher will, wie er sagt, "auch Tabus" im Gesundheitsbereich brechen. Regine Hendrich

Als Vision stehe jedenfalls ein Rechtsanspruch auf einen Wahlarzttermin. "Ein Rechtsanspruch? Eine Illusion", sagt der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. Einen Rechtsanspruch auf einen Arzttermin könne die Politik schon allein aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht verordnen. Die Kassen seien eine Selbstverwaltungsinstitution, worauf die Politik keinen direkten Zugriff habe, sagt Pichlbauer. Die Versorgung mit Facharztstellen sei Aufgabe der Krankenkassen.

"Andreas Babler kann mit den Krankenkassen reden und sie nett bitten, mehr aber auch schon nicht. Seine Forderung nach einem Rechtsanspruch ist rein populistisch", sagt Pichlbauer. Pichbauers Rat: Es könne über Druck gehen. Etwa wenn Patienten beim Kassenarzt keinen Termin bekommen und einen Wahlarzt aufsuchen. Dann müsse das Honorar von der Kasse rückerstattet werden. Dazu gebe es in Europa bereits Beispiele. (Walter Müller, 15.11.2023)