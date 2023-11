1. Shitstorm für "Vogue"-Shooting

Jeff Bezos und Lauren Sanchez genießen öffentliche Auftritte. APA/AFP/MICHAEL TRAN

Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Doch das schützt bekanntlich vor Eitelkeit nicht. Jeff Bezos ließ sich für die Dezember-Ausgabe der US-"Vogue" als muskelbepackter Cowboy inszenieren. An ihn schmiegt sich seine Verlobte Lauren Sánchez in einem weißen Unterhemd. Auf den Auslöser drückte Starfotografin Annie Leibovitz. Was "Vogue"-Chefin Anna Wintour sich dabei gedacht hat? Man weiß es nicht. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fielen jedenfalls wenig begeistert aus. Der Tenor der Kommentare: Das Modemagazin inszeniere nicht nur einen Milliardär als "Menschen der Arbeiterklasse", es idealisiere auch einen Unternehmer, der seinen Reichtum "Hungerlöhnen, der Zerschlagung von Gewerkschaften und der Vermeidung von Steuern" verdanke. Ganz zu schweigen von der stereotypen Inszenierung als Paar.

2. US-Model investiert in Print

Model und Unternehmerin Karlie Kloss kauft ein Magazin. APA/AFP/ANGELA WEISS

Model, Investorin und Unternehmerin Karlie Kloss hat das im Zweimonatsrhythmus erscheinende britische "i-D"-Magazin von der Vice Media Group übernommen. Kloss soll im Rahmen der Übernahme CEO von "i-D" werden. Die Vice Media Group, zu der unter anderem auch "Vice.com" und "R29" gehören, hatte das "i-D"-Magazin 2012 erworben. Die britische Modezeitschrift wurde 1980 gegründet und beschäftigt sich mit Kunst, Musik, Pop- und Jugendkultur. Die 1992 geborene US-Amerikanerin, die mit 15 ihren Durchbruch als Model erlebte, ist seit fünf Jahren mit dem Unternehmer Joshua Kushner verheiratet.

3. Venus Williams wirbt für Schmuck

Die Tennisspielerin Venus Williams hat mit dem New Yorker Unternehmen Reinstein Ross eine Schmuckkollektion herausgebracht – sie besteht aus Stücken aus 20-karätigem Gold und Diamanten. Bei dem Projekt handelt es sich um die erste eigene Schmuckkollektion der US-Sportlerin. (red, 15.11.2023)