Die Fahndung nach dem Insassen läuft. Erst am Montag war ein 16-jähriger Gefangener in Wiener Neustadt entkommen

Ein Insasse der Justizanstalt Stein ist auf der Flucht. imago/CHROMORANGE

Krems - In Niederösterreich ist am Dienstag erneut ein Häftling geflüchtet. Ein Insasse der Justizanstalt Stein türmte im Rahmen eines Arzt- oder Spitalbesuchs, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage entsprechende Medienberichte. In den Abendstunden war im Raum Krems eine Fahndung im Gange. Erst am Montag war ein 16-jähriger Gefangener während eines Krankenhausbesuchs in Wiener Neustadt entkommen.

Die Flucht des Insassen der Justizanstalt Stein, der in Begleitung von Beamten gewesen war, wurde am Dienstag um etwa 17.30 Uhr gemeldet. Unbestätigten Medienberichten zufolge handelt es sich beim nunmehr Gesuchten um einen russischen Staatsbürger, der unter anderem wegen schweren Raubes noch elf Jahre abzusitzen hat.

Vermutet wurde der Mann in den Weinbergen in der Region Krems. An der eingeleiteten Fahndung waren laut Loidl rund 200 Beamtinnen und Beamte, Hubschrauber und Drohnen beteiligt.

Vom am Montag geflüchteten Insassen der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) machten am Dienstag offenbar Instagram-Videos die Runde. Zu sehen sind Medienberichten zufolge Fluchtszenen ebenso wie Handschellen und Suchtmittel. Nach Angaben von Loidl sind die Aufnahmen der Polizei bekannt, die Videos werden demnach geprüft. Eine Alarmfahndung nach dem 16-jährigen Afghanen war negativ verlaufen. (APA, red, 14.11.2023)