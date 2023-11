Rivale zu Besuch Kurz erklärt: Darum geht es beim Treffen von Biden und Xi

Am Mittwoch trifft sich US-Präsident Joe Biden mit Chinas Präsident Xi Jinping in der US-Metropole San Francisco. Das Zusammenkommen ist äußerst brisant, waren doch die Beziehungen der beiden rivalisierenden Supermächte zuletzt nicht gerade freundschaftlich. Biden will sich bei seinem Treffen um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Streitkräften beider Länder bemühen