Die Abgeordnete Nina Tomaselli will überprüfen, ob es für Benko eine "Spezialbehandlung" seitens der Politik gab. Die Zeit dränge, die Opposition sei am Zug

Investor René Benko war schon in einem U-Ausschuss des Parlaments zu Gast: Am 21. Oktober 2020 wurde er im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses befragt. Auch hier waren seine Immobiliendeals bereits Thema. APA/HELMUT FOHRINGER

Überlegungen seitens der Oppositionsparteien zu einem möglichen neuen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt es seit Monaten. Bisher konnten sich SPÖ, FPÖ und Neos aber auf kein Thema einigen. Dass die Zeit für einen neuen U-Ausschuss drängt, ist ein offenes Geheimnis: Will man vor den kommenden Nationalratswahlen 2024 ein Thema gründlich mit Befragungen beackern, braucht es wohl noch im Herbst eine Entscheidung. Immerhin muss auch die notwendige Vorlaufzeit für Aktenlieferungen mitberücksichtigt werden.

Nun kommt ein Vorstoß von den Grünen: Die Abgeordnete Nina Tomaselli möchte die Deals von Investor René Benko und seiner Signa-Gruppe im Rahmen eines U-Ausschusses prüfen. Benko hat erst vor einer Woche den Vorsitz im Beirat der angeschlagenen Immobilien- und Handelsgruppe zurückgelegt. Tomaselli will untersuchen, ob es bei den Deals eine "Spezialbehandlung seitens der Politik" gab, "dass er da sein Luftschlösserreich so aufbauen konnte", wie sie Ö1 sagte. Zu klären sei etwa auch, warum es der türkis-blauen Regierung damals so ein Anliegen gewesen war, dass der Investor Kika/Leiner übernimmt.

Ein Foul am eigenen Koalitionspartner ÖVP, dem über den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz intensive Kontakte zum Investor nachgesagt werden, weist Tomaselli zurück. "Es sind ja viele dem angeblichen Wunderwuzzi auf den Leim gegangen. Das betrifft Vertreter aller Parteien."

Den Ausschuss initiieren könnte die Opposition dank Minderheitenrecht. Spießen dürfte es sich aber weiterhin am exakten Thema eines möglichen neuen U-Ausschusses. So hatte vor dem Sommer bereits FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker selbst einen Kika/Leiner-U-Ausschuss gefordert. Die SPÖ brachte zudem eine mögliche Untersuchung der Corona-Hilfen und deren Vergabe durch die Covid-Finanzierungsagentur Cofag ins Spiel. Auch hier könnten die Vorgänge rund um den Kauf und Verkauf von Kika/Leiner durch Benko parlamentarisch beleuchtet werden. Doch auch ein U-Ausschuss zum Thema Terroranschlag in Wien – samt Fokus auf den Verfassungsschutz und die Operation Luxor – war im Gespräch.

Laut Ö1 geben sich SPÖ und FPÖ zum Grünen-Vorstoß vorerst zugeknöpft. (krud, 15.11.2023)