Ein Projekt: Pilzkübel

Speisepilze züchten in den eigenen vier Wänden. Der Vorschlag kommt in der Redaktion gut an: endlich ein Projekt für handwerklich komplett Unbegabte. Anbieter für entsprechende Zuchtsets gibt es einige. Nach kurzer Internetrecherche stößt man zum Beispiel auf den "Waldviertler Pilzgarten". Dort kann man etwa mit Pilzsporen geimpfte Baumstämme erwerben. Die legt man in den Garten, und nach einiger Zeit sprießen daraus Shiitake, Austernseitling oder Stockschwämmchen in Bio-Qualität, verspricht man. Das klingt verlockend. Aber: Die Jahreszeit macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es ist schlicht schon zu kalt draußen.

Die Wahl fällt schließlich auf den Pilzkübel. Das klingt ein bisserl unsexy und schaut zugegebenermaßen auch nicht sehr attraktiv aus, ist aber eine praktische Alternative zum Baumstamm. Denn man kann das Ding in der Wohnung platzieren. Das Badezimmer bietet sich an. Dort ist die Umgebungstemperatur ideal, die Luftfeuchtigkeit tendenziell höher als in anderen Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung mögen die Waldviertler Austernseitlinge sowieso nicht.

Wachsen im Bad, landen im Risotto. Foto: Markus Böhm

Das Zuchtset enthält, no na, einen Kübel mit drei vorgestanzten Öffnungen, aus denen die Pilze später ihre Köpfchen strecken, dazu Biostrohpellets und Biopilzmyzel in separaten Beuteln. Zunächst werden die trockenen Pellets direkt im Beutel mit lauwarmem Wasser aufgefüllt. Bekanntlich lieben es Pilze eher feucht und warm. Eine halbe Stunde darf der Gatsch aufweichen, dann kommt das Myzel dazu. Gut vermischen. Schließlich wird alles zusammen in den Kübel getan. Deckel drauf – dann heißt’s warten, bis sich die ersten Pilzbabys in den Öffnungen zeigen. Drei Wochen dauerte das in unserem Fall. Dann sollte man die Jungschwammerln täglich zweimal mit Wasser bespritzen. Sie wachsen rasant. Die erste Ernte landet in einem Risotto. Nach zwei Wochen Pause kann man den zweiten Durchgang starten. Mit etwas Glück gelingt auch eine dritte Ernte. Wenn nicht: Es gibt auch Nachfüllsets.

Vorweihnachtlicher Markt "Aus Frauenhand" bei Dorli Muhr

Winzerin Dorli Muhr wurde soeben von Gault & Millau als "Ausnahmewinzerin des Jahres" ausgezeichnet. Auf ihrem Weingut beherbergt sie am Sonntag, 19.11. einen kleinen vorweihnachtlichen Markt, bei dem ausschließlich Frauen - eine Glasbläserin, eine Töpferin, eine Keramikerin, eine Schmuckdesignerin, eine Bäckerin und Dorli Muhr selbst - ihre Produkte anbieten.

Am Sonntag 19. November von 11 bis 18 Uhr, Weingut Dorli Muhr, Weingartenweg 6, 2472 Prellenkirchen, Eintritt frei

13 Jahre Modelabel meshit

Das Wiener Modelabel meshit hat zum 13. Geburtstag ein Buch herausgebracht. meshit

Ida Steixner und Lena Krampf lernten sich mit 14 auf der Modeschule Hetzendorf kennen und machten sich schon ziemlich bald nach Beendigung ihrer fünfjährigen Ausbildung mit ihrem Label meshit selbstständig. 2011 zeigten sie Entwürfe im britischen Retailer Topshop und heimsten den mit 10.000 Euro dotierten Modepreis der Stadt Wien. In ihrem Buch "13" lassen die beiden die vergangenen Jahre des Labels Revue passieren und versammeln Kollektionen, Kooperationen, Partys und Privates.

Buch via Website meshit

(red, 17.11.2023)