20 Feuerwehrleute waren im Pitztal im Einsatz. IMAGO/Panthermedia

St. Leonhard im Pitztal – Starkregen hat am Dienstagabend zu einem Murenabgang im Pitztal geführt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Mittwoch mitteilte, wurde die Pitztaler Landesstraße (L16) gegen 19.30 Uhr bei Weixmannstall (Bezirk Imst) von einer etwa 15 Meter breiten und mehrere Zentimeter hohen Mure aus Schlamm und Erde verlegt. 20 Feuerwehrleute konnten die Straße nach zwei Stunden unter anderem mit einem Radlader und Bagger reinigen. Es gab keine Verletzten und keine größeren Schäden.

Das Land Tirol hatte am Dienstag vor größeren Regenmengen gewarnt und konkret den Bezirk Reutte genannt. Lokal könnten Vermurungen, Hangrutschungen und Überschwemmungen auftreten, hieß es.

Wie die Unwetterzentrale in ihrem Warnlagenbericht am Mittwoch mitteilte, wird indes im Norden und Osten des Landes kräftiger Westwind erwartet, der am Alpenostrand mitunter stürmisch weht. In der Nacht auf Freitag dürfte sich ein kleines Tief über Deutschland nach Osten verlagern. "Den Alpenraum erreichen jedenfalls zunächst erneut sehr warme Luftmassen, nach derzeitigem Stand stellt sich kurzzeitig eine stürmische und föhnige Nordwestströmung ein", heißt es in dem Bericht. Mit der rasch folgenden, dazugehörigen Kaltfront werde das Ereignis aber nur von kurzer Dauer sein. (APA, rio, 15.11.2023)