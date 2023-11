Emma Hayes hat sich bei Chelsea mehrfach bewiesen, nun darf sie die US-Frauen trainieren. AFP/JUSTIN TALLIS

London – Der US-Fußballverband macht Emma Hayes nach eigenen Angaben zur am besten bezahlten Fußballtrainerin der Welt. Die 47 Jahre alte Engländerin werde die Saison beim FC Chelsea noch beenden und dann zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris die Frauen-Nationalmannschaft der USA übernehmen, teilte der Verband am Dienstag mit.

Wie hoch das Gehalt von Hayes tatsächlich sein wird, kommunizierte der Verband nicht. Laut einer Quelle des Sportmediums ESPN soll es "fast so hoch, wenn nicht sogar gleich hoch" wie die 1,6 Millionen Dollar sein, die Männer-Teamchef Gregg Berhalter pro Jahr kassiert. Hayes soll jedoch nicht aus Gründen der Gleichberechtigung so viel verdienen, sondern weil ein Angebot dieser Preisklasse nötig gewesen sei, um sie von Chelsea loszueisen.

"Lange davon geträumt"

Bis zu Hayes' Übernahme bleibt Twila Kilgore als Interims-Lösung in der Verantwortung. Kilgore soll dann als Co-Trainerin beim Team bleiben. "Es ist eine große Ehre die Gelegenheit zu bekommen, das unglaublichste Team in der Geschichte des weltweiten Fußballs zu trainieren", sagte Hayes. Sie habe lange davon geträumt, die US-Damen trainieren zu dürfen. Schon seit Wochen war in den US-Medien über ihre bevorstehende Verpflichtung berichtet worden.

Hayes trainiert die Frauen des FC Chelsea seit 2012 und führte sie in der Zeit unter anderem zu sechs Meisterschaften und fünf FA-Cup-Siegen. 2021 wurde sie vom Weltverband FIFA zur Trainerin des Jahres gekürt. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer, bei der die US-Fußballerinnen bereits im Achtelfinale ausgeschieden waren, war Trainer Vlatko Andonovski zurückgetreten. (APA, 15.11.2023)