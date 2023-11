Nach Hamas-Angriff Flucht vor dem Krieg: Ukrainer kehren Israel den Rücken

Sie kamen, um in Israel sicher zu leben: die ukrainische Familie Kochewa aus Charkiw. Doch mit dem Hamas-Großangriff auf Israel hat sich die Lage dramatisch verändert. Die Kochewas sind mittlerweile wieder zurück in der Ukraine. "Wenn ich sterbe, dann wenigstens in meiner Heimat", erklärt Tetiana Kochewa ihre Beweggründe für eine Rückkehr