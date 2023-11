TV-Hinweis

"Wer wir sind" ist seit 10. November für Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland in der ARD-Mediathek zu sehen. Die ersten drei Folgen werden linear am Mittwoch, den 15. November ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt, die Folgen vier bis sechs folgen am Freitag, 17. November, ab 22.20 Uhr.