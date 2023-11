Das schönste Panorama bringt dem Ski-Weltcup nichts, wenn die Bedingungen nicht passen. AP/Marco Trovati

Zermatt/Cervinia – Das erste Training für die Frauen-Abfahrten in Zermatt/Cervinia am (heutigen) Mittwoch ist abgesagt worden. Starker Wind machte dem Weltcup-Tross einen Strich durch die Rechnung, weswegen auch nicht alle Lifte in Betrieb waren. In der Nacht hatte es zudem wieder Schneefall gegeben. Das nächste Training ist für Donnerstag 11.45 Uhr angesetzt, da sind die Wetterprognosen besser.

Für Freitag wird wieder mit einer wetterbedingten Trainingsabsage (Wind, Schneefall) gerechnet, die Prognosen für die Rennen am Samstag und Sonntag sind derzeit noch sehr wechselhaft. Bereits in der Vorwoche hatten die Männer kein Wetterglück bei der Zwei-Länder-Abfahrt, bis auf ein Training mussten sämtliche Läufe abgesagt werden. (APA, 15.11.2023)