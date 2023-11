Zum 14.Mal in Folge hat die Best-Recruiters-Studie 2023/24 die Recruiting-Prozesse der 570 größten Unternehmen und Institutionen in Österreich untersucht und die besten am 15. November ausgezeichnet. Der Gesamtsieg ging an das Bundesrechenzentrum (BRZ), gefolgt von Deloitte Österreich und der Vienna Insurance Group AG. Daneben werden die Auszeichnung in 38 Branchen vergeben.

Bevor es zu einem Vorstellungsgespräch kommt, muss die Bewerbung überzeugen. Getty Images/iStockphoto

Neben diesen Preisen werden mit der Studie auch Trends und aktuelle Daten aus dem Recruiting-Sektor unter besonderer Bezugnahme auf die neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt abgefragt. Im Studienjahrgang 2023/24 wurden insgesamt 326 Kriterien aus zehn Kategorien entlang der Candidate-Journey erhoben. Dazu gehören etwa die Online-Recruiting-Präsenz, wie aussagekräftig Stellenanzeigen sind oder wie mit den Bewerbungen verfahren wird. Dafür werden beispielsweise fiktive Charaktere mit unterschiedlichen Ausbildungen, Backgrounds und Fähigkeiten erstellt und vier Bewerbungsschreiben an jedes Unternehmen und jede Institution versandt. Generell zeigt sich, dass Bewerbungen zwar im Schnitt schneller und auch öfter beantwortet wurden als im Vorjahr. Dennoch blieben 13 Prozent der Bewerbungen unbeantwortet.

Neue Zielgruppen ansprechen

Die Förderung der berufserfahrenen Zielgruppe im Alter von 50+ ist jedoch verschwindend gering. Die Studie zeigt: Gerade drei Prozent der österreichischen Arbeitgeber kommunizieren auf ihrer Karriere-Website die spezielle Förderung der Altersgruppe 50+. "Ein veränderter Markt braucht auch flexible Arbeitgeber – vergessen Sie bitte nicht die verschiedensten Zielgruppen", mahnt AMS-Vorstand Johannes Kopf in seinem Statement zu den Studienergebnissen, "insbesondere ältere Bewerberinnen und Bewerber werden oft benachteiligt."

Im deutschsprachigen Raum vorbildlich ist Österreich bei den Informationen zum Gehalt in den Stellenanzeigen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass in Deutschland nur vier Prozent und in der Schweiz nur ein Prozent Informationen zum Gehalt beinhalten. Dort gibt es jedoch auch keine gesetzlichen Vorgaben, die zu einer solchen Angabe verpflichten.

61 Prozent der österreichischen Stellenanzeigen enthalten eine Gehaltsangabe, die über die Angabe des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgehalts hinausgeht. "Für Bewerber:innen besonders hilfreich in der Selbstselektion ist der Gehaltsrahmen, der wiederum auch auf eine spätere Gehaltsverhandlung auf Augenhöhe schließen lässt", rät Agnes Koller, Studienleiterin Best Recruiters. Allerdings enthalten nur zwölf Prozent der Stellenanzeigen eine realistische Gehaltsspanne.

Flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Gleitzeit werden noch häufiger kommuniziert als im Vorjahr. Knapp die Hälfte der Arbeitgeber kommuniziert Homeoffice-Angebote auf der eigenen Karriere-Website – damit ist Homeoffice nach der Corona-Pandemie gekommen, um zu bleiben. Jedoch wird auf die konkrete Umsetzung nur selten eingegangen. Es sei aber besonders wichtig, mit den einzelnen Zielgruppen authentisch zu kommunizieren, beispielsweise eben durch Storytelling, empfiehlt Beirätin Silvia Ettl-Huber (FH Burgenland): "Storytelling hat erst in wenige Karriere-Präsenzen Einzug gefunden. Dabei ist gerade das Geschichtenerzählen ein außerordentlich zielführendes Mittel, um die Arbeitsrealität zwar exemplarisch, aber auch realitätsnah abzubilden." (red, 15.11.2023)