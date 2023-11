Da kloa Stritzi trifft den Krampus im zweiten Kurzgeschichten-Band. Marc Schwarz / marcschwarz.at

Ich habe in den letzten Jahren viele Geschichten mit dem Weihnachtsmann gelesen, obwohl bei uns ja eigentlich das Christkindl kommt“, sagt Stefanie Schwarz. "Zumindest wenn man brav war." Die 35-jährige Texterin aus Bad Goisern hatte ihrem dreijährigen Sohn viele Kinderbücher simultan in den Dialekt des Salzkammerguts übersetzt. Denn es ist ihr ein Anliegen, dass Dialektwörter und Traditionen nicht aussterben.

Bis sie im Vorjahr selbst ein Kinderbuch schrieb, in dem die beiden Protagonisten Mundart sprechen. Liebenswerte Lausbuben heißen in Oberösterreich gern "Stritzi". So auch der kleine Bub, der zusammen mit seiner Katze Minki Abenteuer im Salzkammergut erlebt. Im Vorjahr gingen die beiden wandern, sammelten Müll im Wald, und Stritzi wurde nach einem Albtraum von Minki getröstet. Heuer wird Stritzi vom Christkindl überrascht. Außerdem lernen er und Minki den Krampus kennen - und zwar so richtig. Und sie werden dank eines Schneemannes noch bessere Freunde.

Stefanie Schwarz und Wolfgang Menschhorn haben das zweite Mundart-Kinderbuch aus dem Salzkammergut herausgebracht. Marc Schwarz / marcschwarz.at

Illustriert wurden die Kurzgeschichten wieder vom Karikaturisten und Grafiker Wolfgang Menschhorn, der ebenfalls in Bad Goisern lebt. "Ich habe die Geschichten gelesen, war ziemlich gerührt. Ich habe mich sofort hingesetzt und angefangen zu zeichnen", sagt Menschhorn.

"Da kloa Stritzi hat im letzten Jahr den Zeitgeist getroffen", sagt die 35-jährige Autorin aus Bad Goisern. Das selbstverlegte Dialektkinderbuch wurde unverhofft zum großen Erfolg. Die ersten 500 gedruckten Exemplare waren rasch vergriffen, und Schwarz musste mehrmals nachdrucken lassen. Insgesamt ist der Stritzi mehr als 6000-mal über die Ladentische von regionalen Buchhandlungen gegangen, die das Buch in ihr Sortiment aufgenommen haben. Die Rückmeldungen von Kindern und Erwachsenen seien wirklich schön gewesen, sagt die Kinderbuchautorin. "Bei uns haben sich Einheimische, Urlauber und sogar Auswanderer gemeldet. Voi schee." Oftmals wurde sie dabei nach einer Fortsetzung gefragt. (Stefanie Ruep, 18.11.2023)