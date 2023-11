Hamster sind nicht nur auf dem Feld zu finden, sondern auch in den Tiergedichten eines Schweizer Duos. Voller Witz und mit Lust am Sprachspiel erzählt Autor Franz Hohler in kurzen, gereimten Texten vom dramaschreibenden Lama und vom golfspielenden Wolf, vom Südtiroler Lämmergeier und der Berner Mücke, aber auch von einem reiselustigen Bahnhofsspatz, der es dank seiner Kenntnis von Zügen und Gleisen tatsächlich bis Venedig schafft. In den Bildern von Kathrin Schärer werden all diese kuriosen Tierfiguren mit ebenso viel Witz und Gespür für ihre Mimik dargestellt. Und Fragen aufgeworfen, die man sich nie zuvor gestellt hat – etwa warum der titelgebende Hamster Spaghetti bevorzugt und sich bei bestimmten anderen Lebensmitteln gar nicht wohlfühlt. Und was wohl die bevorzugte Lektüre des Otters ist …

Das Buch wurde vom Team der STUBE für euch ausgewählt. www.stube.at