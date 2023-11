Rund um Rudy Goberts Hals ist schon Draymond Greens Hand zu sehen. AP/Jed Jacobsohn

San Francisco – Die NBA-Stars Draymond Green und Klay Thompson von den Golden State Warriors sind bei der 101:104-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. Auch für Minnesota-Basketballer Jaden McDaniels ging es am Dienstagabend (Ortszeit) beim Stand von 0:0 schon wieder in die Kabine. Sein Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden die Rangelei zwischen den beiden Teams der nordamerikanischen Profiliga ausgelöst.

Green hatte den Franzosen Rudy Gobert, der dazwischen ging, dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green, für den es der zweite Platzverweis in dieser Saison war. "Da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur clowneskes Verhalten", sagte Gobert nach der Partie in San Francisco, die Teil des neuen NBA-In-Season-Turniers war. Der Grizzlies-Center schimpfte weiter: "Jedes Mal, wenn Steph (Curry, Anm.) nicht spielt, dann möchte Green nicht ohne seinen Freund Steph spielen. Also tut er alles, um rausgeworfen zu werden." Nach Ansicht von Golden-State-Trainer Steve Kerr habe McDaniels die Auseinandersetzung angezettelt. "Klay hätte auf keinen Fall rausgeschmissen werden dürfen. Das war lächerlich", meinte der Ex-Profi.

Andernorts wurde auch Basketball gespielt. Die Orlando Magic verloren ihr erstes Spiel im Rahmen des neuen Turniers. Gegen die Brooklyn Nets kassierte das Team aus Florida ein 104:124. Auch die Dallas Mavericks verloren, gegen die New Orleans Pelicans gab es ein 110:131. Die Pelicans erlaubten Luka Doncic nur 16 Punkte. Im Topspiel des Tages gewannen die Indiana Pacers 132:126 bei den Philadelphia 76ers und beendeten deren Serie von zuletzt acht Siegen. Joel Embiids 39 Punkte für Philadelphia waren zu wenig.

Bei dem erstmals ausgespielten Turnier kommen die sechs Gruppensieger in die K.o.-Runde. Auch die beiden besten Zweitplatzierten Mannschaften schaffen es in die nächste Runde. Die Spiele zählen zudem auch zur Hauptrunde der NBA-Saison. (APA, red, 15.11.2023)