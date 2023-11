Wien Rutschpartie mit Aussicht: Die neue Donauturm-Rutsche

Ab Mittwoch ist der Wiener Donauturm ein "Gesamtkunstwerk". Zu diesem wird das 1964 errichtete Bauwerk laut Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer durch eine Installation des deutschen Objektkünstlers Carsten Höller, die heute mit einem "Soft Opening" dem Betrieb übergeben wurde: eine semitransparente Außenrutsche an der Nordseite des Turms, die in 165 Meter Höhe beginnt und über eine 40 Meter lange, kurvige Strecke auf die Terrasse in 150 Meter Höhe führt