"This changes everything" lassen einige Profifotografen auf ihren Social-Media-Profilen wissen. Gemeint ist die neue Sony A9 III, die im März 2024 erscheinen soll. Die 7.000 Euro teure Kamera setzt in vielen Bereichen neue Maßstäbe und wird wohl in so manchen Bereichen zum Standard werden.

Die Fakten

Es scheint die "nächste Generation von Kameras" zu sein, nicht nur für Fotografie, sondern auch für Video. Das ist derzeit auf vielen einschlägigen Kanälen zu lesen. Aber was macht die neue Vollformatkamera so besonders? Zunächst einmal kommt die neue Sony-Hardware ohne Rolling-Shutter-Effekt aus, das heißt, vereinfacht gesagt, auch sich bewegende Objekte sollen fehlerfrei dargestellt werden können. Fotografen freuen sich also über das Fehlen von Flimmereffekten und Banding. Als Beispiel konnten ausgewählte Experten bei einem Sony-Event unter anderem Basketballer, Volleyballer und eine Karateka in Aktion fotografieren. Tatsächlich war keiner der aufgezählten negativen Effekte sichtbar. Ein "Gamechanger", wie auch "Photografix" ein paar Tage nach der Präsentation schreibt.

Diese Revolution nennt sich Global-Shutter-Technik (Belichtung des ganzen Sensors statt zeilenweiser Belichtung). Dadurch werden Serienaufnahmen ohne Blackouts mit bis zu 120 B/Sek und AF-/AE-Tracking ermöglicht.

Als Auflösung werden 24,6 Megapixel angegeben, die mit einem CMOS-Bildsensor (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) aufgenommen werden. Die integrierte Stacked-Technik beinhaltet einen Analog-Digital-Wandler und einen Zwischenspeicher für jedes Pixel. So sind Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich, sogar im unkomprimierten RAW-Format. Mit dieser Hardware wird eine Blitzsynchronisation über den gesamten Verschlusszeitenbereich von 1/80.000 Sekunden erreicht, was in etwa zehnmal so schnell ist wie herkömmliche mechanische Verschlüsse. Laut Sony soll zudem eine softwareseitige KI Motive sowohl beim Filmen als auch beim Fotografieren nahezu in Echtzeit erkennen und darauf scharfstellen können.

Aber auch in Sachen Videos geizt man nicht mit Superlativen. So sollen 4k-Videoaufnahmen mit 6k-Oversampling möglich sein und auch 4k-Aufnahmen mit 120p und ohne Crop. Auch das ist einmalig in der Branche. Der OLED-Sucher bietet eine Auflösung von 5,76 Millionen Bildpunkten und läuft mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Verbaut ist zudem ein 3,2 Zoll großes bewegliches Display auf der Hinterseite der Kamera. Die Auflösung dieses Displays beträgt 2,1 Millionen Bildpunkte. Die Datenübertragungsrate soll doppelt so hoch sein wie beim Vorgängermodell und das 5GHz Band unterstützen. Zwei Speicherslots bieten Platz für eine CFexpress A oder SD-Karten (UHS-I/UHS-II).

Was die Abmessungen betrifft, so sprechen wir hier von 136,1 x 96,9 x 82,9 Millimeter. Auf die Waage bringt die Kamera 702 Gramm. Erscheinen soll die A9 III voraussichtlich im März 2024 für den oben bereits genannten Preis.

Hype

Der Hype lässt sich nach den ersten Eindrücken gut erklären. Die A9 III überraschte die Szene mit einer Innovation, dem Global-Shutter-System. Einem System, das zum Beispiel gleichzeitige Video- und Fotoaufnahmen bei voller Auflösung ermöglicht. In den vergangenen Jahren – trotz hochwertiger Kameras – warfen Kritiker dem japanischen Konzern oftmals eine "angezogene Handbremse" bei Neuvorstellungen vor. Dieser Vorwurf verstummte in den letzten Tagen.

Auch die PreCapture-Funktion wird immer wieder in ersten Berichten erwähnt. Damit speichert das Gerät Bilder bereits eine Sekunde vor dem eigentlichen Auslösen. Diese Zeit kann auch verkürzt werden. Aber die Vorteile hören hier noch nicht auf. Die Möglichkeit, 120-Autofokus-Kalkulationen pro Sekunde zu schaffen und dazu Serienbilder mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde (FPS) mit vollem Autofokus schießen zu können, beeindruckt die Szene.

"Petapixel" zeigt sich von diesem Autofokus mehr als beeindruckt und spricht in einem ersten Eindruck davon, dass er "nahezu perfekt" funktioniert. Rolling-Shutter-Effekte sollen tatsächlich nichtexistent sein und das, obwohl das vorgestellte Modell noch nicht das finale Produkt darstellt, sondern eine Version 0.8.

Offene Fragen

Einig sind sich bisherige Tester und externe Beobachter darüber, dass noch kein finales Fazit gezogen werden kann. Vor allem Fragen rund um die Bildqualität, Rauschverhalten und Dynamikumfang stehen im Raum. Diese basieren auf dem eingeschränkten ISO-Bereich von 250 bis 25.600 und die fehlende Erwähnung der üblichen 15 Blendenstufen Dynamikumfang, auf die Sony bei anderen Präsentationen stolz hingewiesen hat.

Trotz dieser Vorbehalte ist für die meisten klar, dass mit der A9 III eine neue Ära eingeleitet wurde und die Konkurrenz ab jetzt im Bereich Global-Shutter-Sensoren nachziehen muss. Nicht für den Mainstream, aber mit Sicherheit für Sportfotografen oder andere, die die Vorzüge der neuen Technologie voll nutzen werden können. (aam, 16.11.2023)