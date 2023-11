Durch Zufall wurde die wohl älteste Buchseite der Welt in Graz entdeckt. Was findet sich noch in österreichischen Sammlungen? Wir haben vier mittelalterliche Funde unter die Lupe genommen

Bei einer Routineuntersuchung des Papyrus an der Uni Graz wurden Spuren einer Buchbindung sichtbar. Uni Graz/Kernasenko

Spektakulären Funden geht oft der Zufall voraus. So war die Untersuchung eines bekannten ägyptischen Papyrus aus dem dritten Jahrhundert vor Christus Routine. Die Entdeckung war es nicht. Die Chefrestauratorin der Universitätsbibliothek Graz fand auf dem Blatt im Mai dieses Jahres Spuren einer Heftung – Reste von Fäden, Einstiche, einen Falz in der Mitte – und erregte damit nicht nur in Fachkreisen großes Aufsehen. Bei dem Dokument über Öl und Bier könnte es sich immerhin um das bisher älteste Fragment eines gebundenen Buchs in Kodexform handeln – die Buchform, die wir heute kennen.

Verstreute Puzzleteile

Obwohl nicht immer derart außergewöhnlich: Überraschungen sind bei der Restaurierung von Schriftstücken, die jahrhundertelang in Archiven oder Bibliotheken schlummern, keine Seltenheit. Immerhin wurde Schriftmaterial früher aus Kostengründen mehrmals verwendet, mit anderen Texten eingebunden oder falsch katalogisiert. Verstreute Puzzleteile Papyrus wurde nicht nur wieder beschrieben, sondern auch als sogenannte Kartonage, eine Pappe aus Papyrus und Leinen, genutzt. Damit wurden etwa Mumienmasken und Särge hergestellt oder mumifizierte Körper ausgestopft. Auch der an der Uni Graz entdeckte Papyrus wurde zum Einpacken einer Mumie recycelt.

Das aus nicht gegerbter Tierhaut hergestellte, ebenso teure und dem Papyrus nachfolgende Pergament wurde früher als sogenannte Makulatur eingesetzt. Um Bücher zu binden, wurde beschriebenes Altpergament angekauft und als Einband oder in Form zerschnittener Falzstreifen zur Verstärkung eines neuen Werkes wiederverwendet. Zusammengehörende Schriftstücke wurden dadurch oft an unterschiedlichen Orten verstreut. Vor allem in Stiftsbibliotheken und Stiftsarchiven lassen sich viele dieser Puzzleteile finden. Denn: Klöster hatten die finanziellen Ressourcen, um Material zuzukaufen. Sie waren aber auch Hochburgen für Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere im Mittelalter. Welche mittelalterlichen Schätze sind eigentlich noch in Österreichs Stiften zu entdecken? DER STANDARD hat sich in drei Bundesländern auf Spurensuche begeben.

Superlative in Salzburg

In der Erzabtei St. Peter in Salzburg regieren die Superlative. Das Stift ist mit seiner Gründung im siebenten Jahrhundert nicht nur das älteste bestehende Kloster im deutschsprachigen Raum. Es beherbergt auch das wohl älteste Buch Österreichs, das 2014 in das österreichische Dokumentenerbe der Unesco aufgenommen wurde: Das sogenannte Verbrüderungsbuch – das einzige seiner Art in Österreich und das älteste Verbrüderungsbuch weltweit – wurde im 8. Jahrhundert von Virgil von Salzburg, dem damaligen Bischof und Abt, angelegt. „In diesem Buch des Lebens sind alle eingetragen, denen das ewige Leben sicher ist oder bei denen man hoffte, dass sie das ewige Leben erhalten“, erklärt Archivar Gerald Hirtner. Da es sich um eine frühmittelalterliche Handschrift handelt, wurden die Namen ständisch unterteilt. Man unterscheidet zwischen König, Herzog, Bischof und Abt. Auch Frauen wurden in diesem liturgischen Buch laut Hirtner kommemoriert.

Das Verbrüderungsbuch zeigt die Ständeordnung im Mittelalter. St. Peter

Obwohl das Werk seit mehr als 170 Jahren wissenschaftlich erforscht wird, birgt es immer noch offene Fragen. Uneins ist man sich etwa bei einem Text des frühmittelalterlichen Gelehrten und wichtigsten Berater Karls des Großen, Alkuin. Darin wird die Stadt Salzburg beschrieben und der Stiftskeller St. Peter erwähnt. "Forschende streiten bis heute, ob dieses Gedicht wirklich als ein Beleg für den Peterskeller als älteste Gaststätte Europas dienen kann oder ob es als literarische Erwähnung zu verstehen ist", sagt Hirtner.

"Zerschnippelte" Helden, pikante Erotik

Raum für Spekulationen bieten gleich zwei berühmte Fragmente, die in der niederösterreichischen Stiftsbibliothek Melk verwahrt werden. Ausschnitte des mittelalterlichen Nibelungenlieds kamen dort etwa 1998 auf Falzstreifen in einem Einband zum Vorschein. "Freundlicherweise hat man damals an der Zeile entlang geschnitten, sodass man es lesen konnte", sagt die Bibliothekarin Bernadette Kalteis.

Ein sogenannter abgesetzter Halbvers wurde bislang bei keinem Nibelungenlied-Fragment entdeckt. Stift Melk

Das Heldenepos rund um den Drachentöter Siegfried dürfte wohl um 1200 entstanden sein. Die in Melk gefundene Niederschrift stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, erzählt von der Brautwerbungsfahrt um Kriemhild nach Worms und besitzt ein einzigartiges Layout. Ein sogenannter abgesetzter Halbvers – die Halbierung eines Verses auf zwei Zeilen – ist laut Kalteis in der Form bisher bei keiner anderen Nibelungenlied-Handschrift entdeckt worden. Unklar sei aber, woher diese Version des Nibelungenlieds stamme und wieso sie "zerschnippelt" wurde. Zwar nehme man derzeit an, dass das Heldenlied in Form von Makulatur-Material ins Stift gekommen sei, das ausgesonderte Pergament zum Binden neuer Bücher könne aber auch aus Melker Beständen stammen. Das heißt: Theoretisch könnten noch Teile des Nibelungenlieds in Melk liegen.

Nur wenige Buchstaben pro Zeile sind auf dem Rosendorn-Fragment erkennbar. Stift Melk

Weniger leserfreundlich zugeschnitten und etwas pikanter war ein Fund 20 Jahre später. In einer spätmittelalterlichen theologischen Handschrift entdeckte man einen Ausschnitt des sogenannten Rosendorn-Gedichts, das womöglich ebenfalls als Makulatur ins Stift gelangte. In dem Text streitet eine Jungfrau mit ihrer Vulva. Obwohl das Pergament aufgrund seiner Verwendung als Falzstreifen nur wenige Buchstaben pro Zeile enthält, konnte der Inhalt entschlüsselt werden. Mit einer Datierung um das Jahr 1300 ist das Fragment die bislang älteste entdeckte Version des Gedichts. Der Fund ist aber auch bedeutend für das Verständnis der damaligen Zeit. Denn er zeigt: Eine derart freizügige Art, über Sexualität zu schreiben, dürfte nicht erst im 15. Jahrhundert, wie bis dahin angenommen, sondern schon deutlich früher vorgeherrscht haben.

Rätselhafter Einband

Voller Rätsel steckt das Fragment des wohl ersten höfischen Romans im deutschsprachigen Raum, das im Stiftsarchiv St. Florian in Oberösterreich liegt. Der lateinische Text über den mittelalterlichen Helden Ruodlieb aus dem 11. Jahrhundert wurde 1829 in einem Einband entdeckt. Der Öffentlichkeit war das Werk bis dahin nicht bekannt. "Wie dieses Textstück zu uns gekommen ist, wissen wir nicht. Es ist auch nie wieder ein Ruodlieb-Fragment gefunden worden", sagt der Stiftsarchivar Friedrich Buchmayr. Der Text wurde vermutlich von einem Tegernseer Mönch niedergeschrieben, die Rohversion befindet sich im Münchner Staatsarchiv. "Die Münchner haben sozusagen die losen Skizzen. Wir haben eine überarbeitete Version", so Buchmayr. Erkennbar sei das an den Kapiteleinteilungen und Korrekturen.

Bislang wurden nur zwei Ruodlieb-Fragmente gefunden. Stift St. Florian

Dem Archivar zufolge dürfte das Werk aber weder Verbreitung noch Nachahmer gefunden haben. Der höfische Roman, in dem ein Idealbild des Rittertums entworfen wird, fand ausgehend von England und Frankreich erst ab dem 12. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum Anklang. Die französische Vorlage des Gralsepos Parzival, eines der bekanntesten Werke der höfischen Literatur, entstand um 1180. In Ruodlieb findet sich der höfische Gedanke aber schon 100 Jahre früher. Im Gegensatz zu früheren Helden tötet Ruodlieb jenen verfeindeten König nicht, den er im Dienste seines Königs besiegt, sondern schließt Frieden. Nur: Das genaue Ende des Werkes ist unbekannt. (Anna Wiesinger, 26.11.2023)