Die vom Zeitungsverband VÖZ ausgesprochene Kündigung des Kollektivvertrags (KV) für Journalistinnen und Journalisten soll zurückgenommen werden. Verhandlungen über einen neuen KV sollen danach aufgenommen werden. Darauf haben sich die Verhandlungsteams von Zeitungsverband und Journalismusgewerkschaft in der GPA am Dienstag nach STANDARD-Infos geeinigt. Das bestätigt Gewerkschaftschef Eike Kullmann auf Anfrage. Die Gremien beider Organisationen müssten der Vereinbarung noch zustimmen.

Die Kündigung des Kollektivvertrags für Zeitungsjournalistinnen und -journalisten soll zurückgenommen werden, Verhandlungen über neuen KV sollen aufgenommen werden. Matthias Cremer

Die Gremien der Journalismusgewerkschaft dürften noch diese Woche per Umlaufbeschluss über die Vereinbarung zwischen den Verhandlungsteams abstimmen. Der Vorstand des Zeitungsverbandes VÖZ soll Mitte kommender Woche tagen. Eine Stellungnahme des Zeitungsverbands steht noch aus, sie wird bei Vorliegen ergänzt. Die Vereinbarung sieht eine Rücknahme und Verhandlungen bis in den September 2024 vor.

Die Gewerkschaft soll auf eine Rücknahme der Kündigung ohne Bedingungen bestanden haben. Der Zeitungsverband hatte zunächst eine Reihe von Vorbedingungen für die Rücknahme der Kündigung vorgelegt, die die Arbeitnehmervertreter nicht akzeptiert hatten.

Der Zeitungsverband hatte die – für die Gewerkschaft überraschende – Kündigung mit wirtschaftlichem Druck und neuen Arbeitsbedingungen erklärt. Durch die digitale Transformation stehe man vor einer unerlässlichen Veränderung in Aufbau und Ablauf von Arbeitsprozessen in den Redaktionen: Diese müssten von ihrer Ausrichtung auf die Produktion von Printerzeugnissen rasch und nachhaltig auf die Erstellung von Inhalten für alle Kanäle umgestellt werden. Der Kollektivvertrag in der derzeit gültigen Form bilde diese Realitäten nicht ab.

Das gemeinsame sozialpartnerschaftliche Ziel müsse es sein, "den Rahmenvertrag so zu gestalten, dass einerseits der betriebliche Fortbestand und dadurch die Medien-, Titel- und Meinungsvielfalt in Österreich ausreichend gesichert werden und andererseits eine größtmögliche Zahl an Beschäftigten in der Branche gehalten werden kann", erklärte VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger Ende September nach der Kündigung des KVs. (fid, 15.11.2023)