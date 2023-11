Aus europäischer Sicht mag das manchmal etwas seltsam wirken. Aber in den USA ist die Diskussion über iMessage und dessen iPhone-Exklusivität tatsächlich ein großer Streitpunkt. Die weite Verbreitung von iPhones und die vergleichsweise geringere Nutzung von WhatsApp und Co hat dort nämlich unerfreuliche Nebeneffekte. Viele Gruppenchats werden über iMessage geführt, was auch heißt: Android-User können in diesen Zirkeln nur einen Bruchteil der Funktionen nutzen, da der Versand der Nachrichten an sie über SMS erfolgt.

Das Nothing Phone 2 soll schon bald mit Apples iMessage zusammenarbeiten können. DER STANDARD/Pichler

Doch nicht nur das, kennzeichnet Apple Android-User farblich auch noch anders. All das soll sozialen Druck aufbauen, damit die Ausgeschlossenen auf ein iPhone wechseln. Eine Feststellung, die übrigens keine Vermutung ist, sondern durch in Gerichtsverfahren öffentlich gewordene, interne Dokumente von Apple bestätigt ist. Apple hat demnach die Entwicklung einer iMessage-Version für Android bewusst eingestellt, weil man befürchtete, dass man sonst Käufer an die Konkurrenz verlieren könnte.

Nothing Chats

Nun wirbt ein Android-Hersteller aber trotzdem erstmals mit iMessage-Kompatibilität. Die Firma Nothing verspricht, dass ein neues Chat-Programm vollständigen Support für Apples Messenger auch auf einem Android-Smartphone bietet – konkret auf dem Nothing Phone 2. Nothing Chats heißt die App, die ab dem 17. November sowohl in Nordamerika als auch der EU verfügbar sein soll. Diese setzt wiederum auf der Messaging-Plattform Sunbird auf, die sich als Mittler zwischen den Welten versteht.

We made iMessage for Android...

Visit https://nothing.tech/pages/nothing-chats to find out more! In this video, Nothing CEO Carl Pei, sits down with Inverse Senior Editor James Pero to discuss the green bubble/blue bubble divide in the US as well as the launch of Nothing Chats, a way to se Nothing

Erste Vorabtests werfen aber schnell die Frage auf, ob die Nutzung dieses Dienstes wirklich so eine gute Idee ist. So betont der Youtuber Marques Brownlee, dass man sich dafür auf einem in der Cloud laufenden Mac-System mit den eigenen Apple-Zugangsdaten anzumelden. Die Daten werden nämlich über eine solche Lösung umgeleitet.

Das bestätigt auch Nothing auf Nachfrage von The Verge. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die iCloud-Zugriffs-Tokens ohnehin verschlüsselt auf dem System gespeichert und bei Nichtnutzung nach zwei Wochen gelöscht werden. Ob das sehr beruhigend ist, sei dahingestellt, immerhin gibt man damit einer Drittfirma Zugriff auf die eigenen iCloud-Daten.

Probleme

Andere Tests legen wiederum nahe, dass der Service noch nicht ganz so fertig ist, wie es Nothing verkauft. So soll etwa die Editierfunktion noch nicht reibungslos funktionieren, auch bei Emoji-Reaktionen gebe es Probleme. Abzuwarten bleibt zudem, wie Apple auf diesen Trick reagiert, also ob man sich irgendwelche Gegenmaßnahmen einfallen lässt.

Druck aufbauen

Bei Android-Entwickler Google setzt man seit Jahren mit wenig Erfolg auf einen anderen Weg: Druck auf Apple aufzubauen, um Support für den SMS-Nachfolger RCS zu implementieren. Dann könnten die Android- und Apple-Welten nämlich uneingeschränkt miteinander kommunizieren. Das sogar Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Die neueste Initiative in diese Richtung: Gemeinsam mit diversen europäischen Mobilfunkern versucht Google die EU davon zu überzeugen, Apple zur Interoperabilität von iMessage zu zwingen. Dazu müsste die Software als "Gatekeeper-Service" im Sinne des Digital Markets Act definiert werden. Ob das auch passiert, hat die EU vor einigen Monaten noch offengelassen. (apo, 15.11.2023)